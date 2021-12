A capacitação para os enfermeiros teve como tema a manipulação dos ventiladores mecânicos - Rafael Barreto / PMBR

A capacitação para os enfermeiros teve como tema a manipulação dos ventiladores mecânicosRafael Barreto / PMBR

Publicado 03/12/2021 16:43 | Atualizado 03/12/2021 16:45

Belford Roxo - A base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (03/12), uma capacitação para os enfermeiros sobre a manipulação dos ventiladores mecânicos. Os aparelhos são instalados na Unidade de Suporte Avançado (USA) com uma equipe formada por um médico, enfermeiro e o socorrista. O objetivo da formação é preparar os profissionais que atuam nas ruas e prestam atendimento à população.

O diretor de urgência e emergência, André Ronaldo, explicou que os cursos de extensão são essenciais para auxiliar os agentes, principalmente em um cenário de pandemia. "Oferecemos essa capacitação para os profissionais que são habilitados para trabalhar na UTI móvel. O aperfeiçoamento é de extrema importância para que o agente esteja preparado para utilizar o aparelho", afirmou André, destacando que a tendência é que as capacitações ocorram a cada dois meses na base do Samu.

Para o fisioterapeuta Carlos Eduardo Guedes, que também atua no Hospital Municipal, a capacitação é fundamental no desempenho do trabalho diário e até mesmo na tomada de decisão. "O processo de educação continuada é indispensável para ter uma abordagem adequada com o paciente. A ventilação faz com que o indivíduo tenha um suporte de oxigênio. Isso permite que ele possa ter melhores condições de trocas gasosas e a diminuir o risco de óbito”, frisou Carlos Eduardo.

A capacitação para os enfermeiros teve como tema a manipulação dos ventiladores mecânicos Rafael Barreto / PMBR Enfermeiro há quase 4 anos, o especialista em urgência e emergência Alan Carlos Bahia, 30, explicou que a ventilação está disponível em ambulâncias especializadas e destacou a disponibilidade. "É necessário para os enfermeiros e os médicos também. Em muitas vezes o paciente chega a estado crítico que necessita de um atendimento avançado até o hospital. O fisioterapeuta vai demonstrar de forma prática a parte temática do manuseio da ventilação, fisiologia, corpo humano, porquê e quando utilizar a técnica. É de suma importância para que os profissionais possam salvar vidas”, finalizou.