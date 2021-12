Em Belford Roxo, estarão disponíveis os serviços de habilitação e identificação civil - Divulgação / Detran-RJ

Em Belford Roxo, estarão disponíveis os serviços de habilitação e identificação civilDivulgação / Detran-RJ

Publicado 02/12/2021 11:57

Belford Roxo – O Detran-RJ realiza no próximo sábado (04/12), mais um mutirão de serviços para a população do Estado do Rio de Janeiro. Será o 47º oferecido pelo departamento, ao longo dos últimos 12 meses. Na unidade de atendimento em Belford Roxo, no Shopping Carrefour, no Centro, serão disponibilizadas vagas para os serviços de habilitação e identificação civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. O atendimento será das 8h às 14h.



Estarão sendo disponibilizados os serviços de habilitação, como primeira habilitação, segunda via, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. O atendimento será das 8h às 14h.



Já para os serviços de carteira de identidade, e solicitação das carteiras da Secretaria Estadual de Administração Peninteciária (SEAP), o atendimento será o atendimento será das 8h às 14h, com exceção dos postos localizados em shoppings, que funcionarão das 10h às 16h.





O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O agendamento para o mutirão também deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento. As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (01/12).

O posto do Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 04 e 19, no Centro (Shopping Carrefour).