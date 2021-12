A formatura reuniu alunos, professores e instrutores do curso oferecido pelo Proerd - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 30/11/2021 19:55 | Atualizado 30/11/2021 19:58

Belford Roxo - Início das formaturas no município. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, formou 220 alunos que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo. Com duração de três meses para todos os alunos do 5° ano de escolaridade, a formação premiou alguns participantes de destaque na redação e no desenvolvimento de boas práticas durante o curso, além da entrega dos certificados. O projeto está na cidade de Belford Roxo há cinco anos e já formou mais de 10 mil alunos.

Para diretora do Ciep, Márcia Gaigher, é importante auxiliar as crianças no desenvolvimento da educação e apoiar nas decisões futuras. "Estou muito contente pela dedicação e empenho de todos vocês. Cada um é merecedor de estar aqui. Os professores acompanharam os projetos e temos um grupo de pessoas que estimulam os envolvidos. Nada acontece sem o acompanhamento de outras pessoas e várias pessoas estão envolvidas para que o projeto aconteça. Amanhã eu sei que vou encontrar com alguém que conheci na escola, lembraremos disso. Os alunos do Ciep Constantino Reis são os melhores e vocês precisam acreditar nisso", afirma Márcia.

Os sargentos Érico e Lacerda acompanharam os alunos do início ao fim do programa e buscam amadurecer o pensamento dos estudantes desde cedo. "Já temos 28 anos de atuação no Rio. O nosso principal objetivo é que as crianças possam tomar decisões certas e que no futuro não usem drogas. Falamos muito sobre a responsabilidade, autoestima, educação e respeito sempre valorizando o alunos", comentou o sargento Lacerda, que instruiu os adolescentes durante as aulas e tem orgulho em alcançar um grande número de adolescentes.

Os instrutores Érico e Lacerda com os alunos Samuel, Maria Eduarda e Ana Carolina e professores do Ciep Rafael Barreto / PMBR

A redação pode ser ligada à poesia e o aluno Arthur de Oliveira, 14, sabe reunir as duas artes de escrita. “Aprendi a manter a calma sobre pressão. Antes eu tinha essas dificuldades: avaliar as circunstâncias, manter a calma e tomar a melhor decisão”, declara Arthur. Quem também participou da formatura e pensa no futuro é o aluno Samuel Luca, 11, premiado como destaque de turma. “Aprendi muito sobre bullying. Não pode ter apelido e temos que respeitar. Os professores têm um humor muito grande e nos ajudam com as lições. Quero ser militar ou policial”, declara Samuel.

Integrante da Divisão de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, André Araújo, prestigiou o evento que ocorrerá até o dia 10/12 em diferentes unidades educacionais do município. “Essa parceria alcança cerca de 1.200 alunos por semestre é de grande competência que a secretaria de educação abraça com mais vontade em todas as escolas. Esse ano não foi possível reunir todos, mas é um recomeço para os alunos. Agora eles sabem qual é o papel pessoal e coletivo”, finaliza André.