O secretário de Trabalho Sérgio Lins com os Papais Noéis que participaram do concursoRafael Barreto / PMBR

Publicado 29/11/2021 17:59 | Atualizado 29/11/2021 18:05

Belford Roxo - Belford Roxo já tem seu Papai Noel oficial. Depois de passar pelas etapas do 1º Concurso de Papai Noel, o vencedor foi, Elso Leal, de 57 anos, que além do contrato de trabalho de um mês no Shopping Market Center (Carrefour), vai poder proporcionar sorrisos às crianças que passarem por lá. O objetivo do concurso foi de valorizar a cultura regional e descobrir novos talentos para inseri-los em uma renda de empreendedorismo. Vale lembrar que cada participante foi julgado pelos quesitos: interação com o público; criatividade; performance e carisma. O evento foi marcado também por apresentações musicais e pelo coral da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin.

Elso Leal encontrou problemas, mas conseguiu superá-los e vencer o concurso Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, o concurso é uma alternativa criada para ajudar as pessoas que passaram por dificuldades neste período de pandemia. “Assim como nesse e nossos outros eventos, o objetivo é o mesmo: gerar emprego e renda. Tivemos o festival da empada que foi um sucesso e agora teremos a final do plus size dia 17 de dezembro”, destacou o secretário.

O coral da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin participou da festividade Rafael Barreto / PMBR

Desempregado, Elso Leal, 57, ganhou o concurso apesar de várias dificuldades pelo caminho. “Minha expectativa é tanta que me esforcei muito para estar aqui. A pessoa que ia trazer minha roupa desistiu chegando a hora do concurso. Fui assim mesmo e consegui arrumar uma roupa e conquistar o primeiro lugar. Já fui animador de festa e já tinha experiência com o público, mas na hora deixei meu coração me guiar”, finalizou.

Guilherme, Elso e Marco Antonio se confraternizaram após o resultado do concurso Rafael Barreto / PMBR O terceiro colocado, Marco Antônio, 50, produtor e animador de festa, ganhou um voucher no valor de R$ 300 para gastar com o comércio de Belford Roxo. “Não consegui me preparar o suficiente para o concurso devido ao meu trabalho, mas foi muito bom participar e ficar com o terceiro lugar”, disse. Em segundo e com agora um voucher de R$ 500, Guilherme Carvalho, 43, camelô, que foi o mais votado na internet. “Já tenho experiência na área, mas fiquei nervoso. Só de ter ficado entre os três primeiros já fiquei bem satisfatório”, explicou.