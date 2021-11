Márcio Pedra é um lutador experiente, inclusive participou do TUF Brasil 2 UFC - Divulgação

Márcio Pedra é um lutador experiente, inclusive participou do TUF Brasil 2 UFCDivulgação

Publicado 27/11/2021 12:02 | Atualizado 27/11/2021 12:11

Belford Roxo - O lutador belforroxense de MMA, Márcio Pedra, participa neste sábado (27/11), às 16h, na cidade de Khimki, na Rússia, do AMC Fight Night, quando buscará mais uma vitória, contra o lutador russo, Emelianenko, na competição de peso pesado mais importante do país europeu. O evento de artes marciais mistas conta com lutadores conceituados do esporte.

“Estou eufórico e muito feliz por representar Belford Roxo, neste grandioso espetáculo de lutas. O município está comigo, meus familiares, amigos e fãs estarão na torcida vibrando com cada vantagem que eu tiver no combate. 'Belford Roxo é cruel e os sinistros são de bel'. Esse funk representa a força da nossa cidade nas competições esportivas. Meu inimigo pesa dez quilos a mais que eu, mas isso não me impedirá de derrubá-lo. Está chegando a hora de pôr o gigante para dormir”, disse Márcio Pedra.

Márcio Pedra na pesagem na Rússia Divulgação Márcio tem uma carreira bem-sucedida e tem como uma das suas características durante as lutas, certeiros ganchos que levam o oponente ao chão, finalizando com um mata-leão.

O lutador vive a mais de um ano na Rússia, onde aprimora seus treinamentos. Ele é faixa preta BJJ e faixa preta em Luta Livre. Em sua trajetória tem 16 vitórias – sendo 10 finalizações – e nenhum empate, e já participou do reality show da Rede Globo TUF Brasil 2 UFC. Atualmente, ele é dono da academia Centro de Treinamento Team Pedra, que fica no bairro Heliópolis, em Belford Roxo.

“Márcio Pedra é um orgulho para o nosso município e estaremos firmes torcendo por mais essa conquista. Ele é um exemplo para os alunos que frequentam as aulas de lutas, na Vila Olímpica de Belford Roxo”, falou o secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes.

A cidade de Khimki é tradicional por realizar competições esportivas, fica localizada às margens do Canal de Moscou, e tem fronteira com a cidade de Moscou.