Os agentes se reuniram, percorreram diversas ruas e participaram de dinâmica - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/11/2021 16:28 | Atualizado 26/11/2021 16:32

Belford Roxo - A Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses - órgão ligado à Secretaria de Saúde de Belford Roxo - realizou nesta sexta-feira (26/11), o Dia D de Combate à Dengue, na Praça Eliaquim Batista, no Centro. Durante a manhã, cerca de 200 agentes estiveram reunidos na rua, onde ocorreram dinâmicas de conscientização, palestras, teatro para crianças por meio de fantoches, atrações musicais e laboratórios de entomologia com demonstrações do ciclo de vida dos mosquitos, insetos e os animais venenosos. De janeiro a 1º de novembro deste ano, Belford Roxo registrou apenas 10 casos de dengue e um de chikungunya.

Alexandre Pinheiro, Mario Ribeiro e Brayan Lima destacaram a importância de se intensificar o combate à dengue Rafael Barreto / PMBR Para o subsecretário Estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mario Ribeiro, o município cumpre as diretrizes municipais e estaduais de combate às endemias. "Belford Roxo está de parabéns. Nem sempre o inseticida funciona no domicílio e a população tem um papel fundamental em colaborar com o serviço público. É importante obedecer as orientações e afastar o vírus da nossa casa e das nossas famílias. Não podemos relaxar em casa. A pandemia não afetou o mosquito. Ele ainda está no mesmo lugar. Continue fazendo o trabalho dentro de casa, pois esse assunto é muito sério", declara Mario Ribeiro.

Ações de conscientização

O subsecretário de Saúde, Brayan Lima, destacou que o município terá outras capacitações para os agentes de endemia. “É necessário que eles estejam preparados quando visitar as casas, tirar as dúvidas, orientar a população de Belford Roxo. Em 2022 será ainda melhor. Falo com convicção. Quem está na rua consegue ver que os nossos agentes trabalham com a conscientização de forma constante. Eles entendem que podem salvar vidas”, informou Brayan Lima, destacando o trabalho que o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, está fazendo na cidade.

O público se se divertiu e aprendeu com o teatro de fantoches na praça Rafael Barreto / PMBR

O diretor do Controle de Vetores e Zoonoses, Alexandre Pinheiro, acompanha a formação dos agentes no município e apoia as ações de conscientização. "Esse evento começou em 1993 em Belford Roxo e nós precisamos ter muita atenção com isso. Visitando as casas, os estabelecimentos e espaços públicos. Estamos nos preparando para o verão principalmente, uma das estações mais agitadas. É fundamental que a população esteja sensível e também possa aderir às ações dos agentes, conclui Alexandre.