Mestre Alex Oliveira com alunos graduados de faixa no jiu-jitsuDivulgação

Publicado 25/11/2021 10:57 | Atualizado 25/11/2021 10:58

Belford Roxo - Dezesseis alunos da equipe Alex Oliveira, receberam a graduação de troca de faixa, no último final de semana, no salão de esportes da Assembleia de Deus Comunidade Bethel, no bairro São Bernardo. Os alunos graduados participam semanalmente dos treinos gratuitos, na Vila Olímpica de Belford Roxo.

Na cerimônia, a faixa mais alta foi entregue ao aluno Wander Costa, que passou da roxa para a marrom. Ele frequenta a Vila Olímpica desde 2017, quando deu seus primeiros passos nas artes marciais e vem se destacando em competições no Estado do Rio de Janeiro.



“A melhor recompensa que tenho, não é o dinheiro é ver esses jovens seguindo o caminho do bem, e sendo exemplo para outros jovens. Mostrando que através do esporte é possível sonhar com um futuro melhor. Graças a Deus, estamos conseguindo transformar crianças e jovens em atletas, que brevemente estarão representando Belford Roxo em competições internacionais. Tenho que agradecer ao prefeito Waguinho e ao secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes por permitir que utilizemos as dependências da vila para transformar vidas. Parabéns para todos os graduados”, disse o treinador, Alex Oliveira.



Faixa preta desde 2019, mestre Alex é guarda municipal de Belford Roxo e realiza o trabalho voluntário no município, também faz parte da equipe GFTEAM do mestre Sérgio Miranda, árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).