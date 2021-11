O presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, e o diretor de Harmonia, Jansen - Divulgação

O presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, e o diretor de Harmonia, JansenDivulgação

Publicado 24/11/2021 10:51 | Atualizado 24/11/2021 10:55

Belford Roxo – A Inocentes de Belford Roxo promoverá seu primeiro ensaio de canto, nesta quarta-feira (24/11), às 20h, em sua quadra de ensaios, no bairro São Vicente, visando a apresentação, no dia 4 de dezembro, na Cidade do Samba, no Lançamento dos Sambas-Enredo, da Série Ouro.

“Temos que mostrar a força do nosso canto nessa festa. Sabemos que a comunidade já está cantando nosso hino na ponta da língua, a prova disso foi na última feijoada, quando o público cantou com vontade. A partir de agora vamos intensificar os ensaios de quadra e brevemente começaremos os de rua, visando aperfeiçoamento da nossa harmonia. Temos o dever de fazer o melhor para o presidente Reginaldo Gomes, pois o mesmo não tem medido esforços para preparar a escola. E o samba- enredo é um dos grandes sambas que irão passar na Avenida Marquês de Sapucaí ”, disse, Marcos Jansen, que é um dos responsáveis pela direção Geral de Harmonia da Inocentes.



Os intérpretes Luizinho Andanças, Tem Tem Sampaio e Silas Leleu, a bateria de mestre Juninho, a rainha de Bateria Natália Lage, passistas coordenadas por Luciene Santinha e Yago Sensação, a rainha da agremiação Leticia Guimarães, as musas, baianas, e a Velha-Guarda também completarão o time.



A Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a passar pelo Sambódromo no Sábado de Carnaval, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. Fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.



A quadra da Inocentes de Belford Roxo fica na localizado na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente.