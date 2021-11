A Avenida Pastor Ademir Dias, no bairro Prata, foi recapeada - Rafael Barreto / PMBR

A Avenida Pastor Ademir Dias, no bairro Prata, foi recapeadaRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/11/2021 17:25 | Atualizado 23/11/2021 17:25

A Prefeitura de Belford Roxo está realizando obras de infraestrutura em diversos bairros. Nesta semana, equipes das Secretarias de Conservação e de Obras estiveram na rua Márcia para colocar novas manilhas. Já a Avenida Pastor Ademir Dias foi recapeada. Ambas as vias ficam no bairro da Prata.

Uma das principais vias de acesso do município, a Estrada Boa Esperança (conhecida como estrada da Bayer) passou por uma operação tapa-buraco.

Sérgio Ely mora na Prata há 20 anos e destacou o crescimento do bairro Rafael Barreto / PMBR A Rua Tapirama, em Heliópolis, foi asfaltada através de uma parceria da Prefeitura com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ).

Morador há mais de vinte anos no bairro da Prata, Sérgio Ely, 41, ressaltou que a região passava por dificuldades, principalmente com alagamentos devido às fortes chuvas e enchentes. “O nosso bairro estava precisando de melhorias. Pedimos porque precisa de uma obra, não é um simples reparo. Estamos felizes”, comenta Sérgio Ely, destacando o trabalho do prefeito Waguinho, da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella.