Para o ano que vem, a Educação Infantil está disponibilizando 4.765 vagasRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/11/2021 17:01 | Atualizado 23/11/2021 17:08

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo já anunciou o calendário de matrículas para as escolas municipais. O primeiro grupo é o dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. Neste caso, o prazo termina no dia 26 de novembro. De 23 de dezembro a 31 de janeiro, a vez será das matrículas novas para os alunos do ensino fundamental, Educação Jovens e Adultos (EJA) e educação especial. A matrícula deverá ser efetuada na unidade escolar pretendida pelo aluno, mediante a oferta de vagas. A Prefeitura está abrindo 12.746 novas vagas. As inscrições serão feitas nas próprias unidades escolares.

Todos os alunos ganharam uniforme e kit de material escolar Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, a rede municipal conta com 40 creches e 62 escolas. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 6.424 (ensino fundamental), 4.765 (educação infantil) e 1.557 (Educação de Jovens e Adultos). “Nosso objetivo é que nenhuma criança ou adolescente fique fora da sala de aula. No início do ano iremos inaugurar o novo prédio da Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo. Além disso, reformamos mais de 40 unidades, distribuímos uniformes e kits de materiais escolares”, destacou o secretário.

Informações podem ser obtidas pelo whatsapp: (21) 96649-5788.

Veja o calendário (Educação Especial – matrículas novas)

Até 26 de novembro – Pré-matrícula para estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados (Garantido a prioridade de atendimento (Educação Infantil, Fundamental I e II e EJA – conforme a legislação).

Até 26 de novembro – Pré-matrícula da Educação Infantil (Cadastro Único)

6 de dezembro – Divulgação da lista dos contemplados público alvo da Educação Especial em todas as modalidades

7 a 10 de dezembro – Efetivação da matrícula dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. (garantida a prioridade de atendimento – educação infantil, fundamental I e II, e EJA, conforme a legislação)

17 de dezembro – Divulgação da lista dos contemplados da Educação Infantil (Cadastro Único)

Até 7 de janeiro de 2022 – Efetivação da matrícula (novos estudantes) dos alunos classificados no Cadastro único para a Educação Infantil (1 a 5 anos de idade).

18 de janeiro de 2022 – Divulgação das vagas remanescentes.

19 de janeiro a 21 de janeiro de 2022 – Efetivação da matrícula dos contemplados à reclassificação, nas unidades escolares (1 a 5 anos de idade).

Efetivação de novas matrículas para 2022 – (ensino fundamental)

De 23 de dezembro a 31 de janeiro – efetivação da matrícula dos estudantes para o Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e educação especial, diretamente na unidade escolar pretendida, mediante oferta de vagas.

A rede municipal de ensino está abrindo 1.557 vagas para a Educação Jovens e Adultos (EJA) Rafael Barreto / PMBR

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e RG do estudante.

b) Histórico Escolar ou declaração de escolaridade, no qual deverá constar a etapa ou ano de Escolaridade em que o aluno deverá cursar, na Educação Infantil-pré- escola (alunos com 4 e 5 anos de idade), Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.

c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado

d) Cópia do RG e CPF do responsável.

e) Telefone de contato.

f) 03 (três) Fotos 3x4 recentes.

g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.

h) Cópia do Laudo Médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou superdotação;

i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e 1o segmento).

j) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário)

k) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino, maior de 18 anos).

l) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.