A Auto Minho não operava as linhas desde setembro de 2020 - Claudio Cesar / Ônibus Brasil

Publicado 22/11/2021 10:24 | Atualizado 22/11/2021 10:29

Belford Roxo – A Viação Alto Minho voltará a operar as linhas de ônibus intermunicipais entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, com passagens também por Nilópolis, depois de ter suas linhas suspensas desde o dia 5 de setembro de 2020, quando na época as empresas Viação São José e Evanil passaram operar os trechos atendidos pela empresa.



O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (DETRO/RJ), publicou na sexta-feira (19/11), no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a portaria número 1630, de 18 de novembro de 2021, revogando integralmente a Portaria Detro/PRES número 1547 de 31 de agosto de 2020, em cumprimento a decisão judicial da 5ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu nos autos do Processo número 0039501-98.2020.8.19.0038 que determinava a intervenção nas cinco linhas operadas pela empresa Transportes e Turismo Alto Minho.



A Alto Minho havia perdido o direto de operar essas linhas em razão de reclamações sobre a qualidade do serviço prestado que incluía o estado ruim de conservação dos ônibus e a falta de pontualidade em relação aos horários das partidas. Questões profissionais envolvendo os trabalhadores, como atraso de salários, também estiveram envolvido à poça da suspensão.



Linhas intermunicipais que voltaram ser operadas pela Alto Minho



600I Nova Iguaçu X Belford Roxo via Cosmorama

601I Nova Iguaçu X Belford Roxo via Nilopolis

602I Nova Iguaçu X Belford Roxo via Nilopolis/Cosmorama

661I Nova Iguaçu X Vila Emil via Detran

663I Nova Iguaçu X Jacutinga via SASE