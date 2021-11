Importante via do município a Avenida Floripes Rocha passou por recapeamento asfáltico - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/11/2021 18:16 | Atualizado 18/11/2021 18:23

Belford Roxo - As obras estão a todo vapor no município de Belford Roxo. A Secretaria de Obras e a de Conservação trabalham diariamente para agilizar os serviços de infraestrutura pelos bairros. Dessa vez, a rua Salazar, no bairro Prata, foi contemplada com novo asfalto. Na Avenida Floripes Rocha, no Centro, os buracos foram fechados. As obras fazem parte do projeto “Seu Bairro de Cara Nova”, que está beneficiando todo o município com obras de saneamento básico, concretagem, pavimentação, calçamento, entre outras intervenções.

A Rua Salazar está sendo asfaltada. O bairro Prata foi contemplado com uma série de obras nos últimos cinco anos Rafael Barreto / PMBR

Morador há 20 anos da rua Salazar, Marcos Antônio da Silva, 69, apontou os principais desafios que enfrenta no local. “Agora a situação é diferente. Antes tinha um monte de buraco e lixo. Os carros e os caminhões não podiam subir. Melhorou bastante e as crianças podem brincar, circular à vontade”, declara Marcos.