Euler Kataki é descendente de índio com japonês, escultor natural de Parintins, interior do estado do Amazonas - Divulgação

Publicado 17/11/2021 16:51 | Atualizado 17/11/2021 16:54

Belford Roxo - Euler Kataki, de 39 anos, descendente de índio com japonês, escultor natural de Parintins, interior do estado do Amazonas, desembarcou no Rio de Janeiro, na segunda quinzena de setembro deste ano, para assumir a missão de confeccionar no município, as esculturas que serão usados nos carros alegóricos da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022.



“Temos um espaço, aqui no Centro de Belford Roxo, que estamos preparando para ser a fábrica dos sonhos da Inocentes, em julho confeccionamos os protótipos de fantasias e algumas reproduções e desde setembro as esculturas. Foi uma grande sacada trazer o Euler Kataki para construir as peças aqui em nossa cidade. Preparamos uma logística, que incluiu passagens, compra de materiais e local de hospedagem para o artista. O nosso diretor de Carnaval, Saulo Tinoco e nossa diretora de Barracão Sandra Dinha, também estão no circuito fornecendo toda assistência necessária ao escultor. Mas está valendo muito a pena, pois estamos desenvolvendo um visual plástico muito grande”, disse o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

Kataki, começou com a arte em 1990, na Escola de Belas Artes de Parintins, coordenada pelo irmão Miguel Pascale, aprendeu a desenhar, pintar esculpir em argila e isopor. Em 2000 iniciou no carnaval de Manaus fazendo a Escola de Samba Aparecida e Grande Família. Em 2005 foi para o Boi Garantido como pintor e escultor ficando por 10 anos. Em 2006 a 2007 veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro para trabalhar na Acadêmicos do Grande Rio. De 2008 a 2010, foi para Vai-Vai em São Paulo durante 7 anos. Em 2017, fez o Carnaval na cidade de Calabar, na Nigéria. No ano seguinte, volta para Vai-Vai com o enredo Mãe Menininha e Quilombo da Fronteira. Em 2019, União da Ilha do Governador, Inocentes de Belford Roxo e Unidos da Tijuca. E em 2020, Inocentes de Belford Roxo. Esteve também, 1 ano no Império da Casa Verde e 1 ano na Vila Maria.



Euler Kataki e Saulo Tinoco no barracão de confecção das fantasias da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

“Sempre gostei de trabalhar na Inocentes, porque a equipe é muito bacana, a Dinha, o Saulo e a Luana Rios diretora Artística estão sempre presentes, atentos a tudo que preciso. Esse foi um dos motivos por que não recusei a proposta feita pelo presidente Reginaldo. E não me arrependo, pois está tudo sendo cumprido direitinho. O jovem carnavalesco Lucas Milato, está sendo uma grande surpresa, pois consegue passar com clareza suas ideias e tudo fica fácil. Algumas pessoas da comunidade estão fazendo oficina comigo custeadas pela agremiação. Bate uma saudade da família, mas foco no trabalho e a saudade vira energia produtiva. Neste período montei mais de 100 peças para os carros, às vezes viro noites concentrado trabalhando. Não conhecia Belford Roxo, mas achei uma cidade movimentada e bonita”, falou o escultor, Euler Kataki.

A sua volta para o Estado do Amazonas está prevista para depois da folia. Quando está em Parintins, com seus familiares, o artista fica pintando em telas, esculpindo bustos e esculturas, que fazem parte do seu acervo particular para serem vendidas.



A Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola da Série Ouro a passar pelo Sambódromo no Sábado de Carnaval, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", de Lucas Milato. Fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. É organizada anualmente no carnaval do Recife, é um rito de preservação da tradição afro-brasileira e um grito urgente pela liberdade de credo. Em pleno século XXI, o povo preto ainda encontra dificuldades de dissolver a ordem hegemônica e luta pelo seu espaço na Sociedade.