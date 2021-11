A ocorrência com o fuzil e todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

A ocorrência com o fuzil e todo o material apreendido foi registrada da 54ª DPTwitter / Pmerj

18/11/2021

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam na noite desta quarta-feira (17/11), cinco criminosos, entre eles, Richard Ribeiro do Nascimento, vulgo: “Richão”, que é o chefe do tráfico de drogas da Comunidade da Palmeira, um dos responsáveis pelo desaparecimento das três crianças da Comunidade do Castelar, em dezembro de 2020, em Belford Roxo. Richão também é responsável pela guerra entre a milícia e o tráfico, que ocasionou uma série de homicídios no município. Confira o vídeo abaixo:

Na ação contra os bandidos, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola, uma granada e rádio comunicador.

Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM com a comandante do batalhão de Belford Roxo, tenente-coronel Daniele Neder, após a ação que prendeu o chefe do tráfico da Palmeira Divulgação / 39º BPM A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).