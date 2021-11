Representantes da Águas do Rio e do Procon - Divulgação

Representantes da Águas do Rio e do ProconDivulgação

Publicado 18/11/2021 15:35 | Atualizado 18/11/2021 15:39

Belford Roxo - Com o intuito de apresentar as propostas e metas da Águas do Rio, representantes da concessionária estiveram reunidos com o Procon, em Belford Roxo, nesta quarta-feira (17/11). O encontro foi uma oportunidade de esclarecer dúvidas e estreitar laços com o órgão, que tem como papel principal equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores.

Dentre os assuntos comentados, a ampliação do acesso à água tratada foi o ponto alto da conversa. “Temos como meta fazer a universalização da água em 10 anos, o que significa levar água regularmente para toda a população. Vamos fazer os investimentos desde já, fazendo uso de tecnologia e expertise em saneamento da Aegea”, explica Cleyson Jacomini aos colaboradores do Procon.

Representantes da empresa estiveram reunidos no Procon-RJ, de Belford Roxo Divulgação Eni Menezes, coordenadora da instituição no município, trabalha há 25 anos no local e destaca o que achou de mais relevante deste encontro com a empresa. “Foi bastante elucidativo. Agora nós vamos ter condições de esclarecer a todo consumidor e passar para ele o que realmente a Águas do Rio está se propondo fazer. A forma como a concessionária está atuando em esclarecimento junto com a comunidade é o mais interessante. Isso aproxima e ajuda, porque a comunidade se vê valorizada. Ou seja, ela sente que faz parte do grupo”, disse.

Jades Tupan, Secretário Executivo do órgão na cidade, se diz otimista com as propostas da Águas do Rio. “Essa reunião foi muito importante para saber das metas e dos horizontes da empresa. A gente percebe que ela tem interesse em fazer acontecer e isso me passa muita confiança. Ainda tem a questão da preocupação com a consciência do consumidor, o que me chamou muito a atenção durante esse bate-papo”, finaliza.