O Diretor do Departamento de Controle de Vetores, Alexandre Pinheiro, juntamente com o Supervisor Geral, Aurélio Ricardo Melonio com a equipe da Vila Olímpica - Divulgação

O Diretor do Departamento de Controle de Vetores, Alexandre Pinheiro, juntamente com o Supervisor Geral, Aurélio Ricardo Melonio com a equipe da Vila OlímpicaDivulgação

Publicado 19/11/2021 14:49 | Atualizado 19/11/2021 15:12

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo recebeu, nesta sexta-feira (19/11), a visita do Diretor do Departamento de Controle de Vetores, Alexandre Pinheiro, juntamente com o Supervisor Geral, Aurélio Ricardo Melonio. Com o objetivo de convidar a equipe da Vila Olímpica, em nome do subsecretário Brayan Lima, para participar do evento "Dia D de Combate a Dengue", que será realizado no dia 26 de novembro, na Praça Eliaquim Batista, no Centro, a partir das 9h, pelo Departamento de Controle de Vetores.

Dengue é uma doença febril grave, causada por um arbovírus – vírus transmitido por picada de insetos, especialmente os mosquitos. O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito Aedes aegypti.

A equipe da Vila Olímpica de Belford Roxo, agradeceu ao convite, confirmando a presença e parabenizando pelo excelente trabalho na área da Saúde que vem sendo realizado no município, pelo prefeito Waguinho, através do Secretário de Saúde, Christian Vieira.