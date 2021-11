Pacientes e funcionários no evento na UBS Casemiro Meirelles alusivo ao Novembro Azul - Divulgação

Pacientes e funcionários no evento na UBS Casemiro Meirelles alusivo ao Novembro Azul Divulgação

Publicado 19/11/2021 14:00 | Atualizado 19/11/2021 14:05

Belford Roxo - Os funcionários da Unidade Básica de Saúde Casemiro Meirelles, localizada na rua Roberto Rocha, no Centro d, em Belford Roxo, em comemoração à Campanha Novembro Azul, realizaram um café da manhã, nesta quinta-feira (18/11), para os moradores da comunidade, com muito suco, sanduíche natural e bolo comemorativo. O evento contou com a presença de pacientes, que foram conscientizados sobre o câncer de próstata, que pode ser detectado através de exames de sangue, Antígeno Prostático Específico (PSA), ou pelo toque.

Funcionários da UBS Casemiro Meirelles no evento alusivo ao Novembro Azul Divulgação “O homem precisa ter consciência que o câncer de próstata mata se não for detectado e tratado previamente. No Brasil o caso dessa doença tem aumentado, sendo necessário que toda a população masculina saiba que realizando os exames nos prazos determinados podem evitar a morte ou o agravamento da patologia. Temos que prevenir”, disse a psicóloga da unidade, Miriam Garcia.

A administradora, Talita Leal, mostrou sua satisfação pelas ações do atual governo municipal na área da Saúde. “O governo Waguinho, através da Secretaria de Saúde, coordenada por Christian Vieira, tem feito muito pelo bem-estar da população, promovendo inaugurações de novas Unidades de Saúde e reformas. Tudo alinhado a uma política voltada à humanização, e quando promovemos ações como a de hoje estamos dando alegria e promovendo a saúde do povo belforroxense”, destacou.

Estiveram presentes no evento, funcionários das secretarias municipais de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer e público em geral, que receberam das mãos da auxiliar administrativa, Amanda Lima, brindes com mensagens alertando sobre os riscos da doença.

A Unidade Básica de Saúde Casemiro Meirelles possui as seguintes especialidades: psicologia, clínica médica, pediatria, consultório de rua e brevemente contará com o atendimento dentário.