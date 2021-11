O secretário estadual de Esporte, Gutemberg de Paula, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 22/11/2021 17:33 | Atualizado 22/11/2021 17:36

Belford Roxo - O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Rodrigo Gomes, participou na manhã desta (22/11)), do Fórum Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, no Maracanã, realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo foi discutir a retomada do setor que ficou parado durante a pandemia. E apresentar propostas e projetos que o Estado pretende implementar nos municípios. Entre eles: A volta do Bolsa-Atleta de incentivo ao esporte, para os atletas de alto rendimento e o projeto Caravana dos Esportes, que contemplará várias comunidades.

“Graças ao governo do prefeito Waguinho (PSL) em parceria com o deputado estadual Márcio Canella (MDB), que vem construindo e reformando praças e escolas com quadras poliesportivas nos quatro cantos de Belford Roxo. Precisamos estar inseridos nos diversos programas estaduais, isso significa ter ferramentas para desenvolver a prática esportiva e fomentar o desenvolvimento social e educacional de toda população. O secretário Estadual, Gutemberg de Paula Fonseca, mostrou estar disposto a buscar estratégias para promover e incentivar ações não só no município do Rio de Janeiro, mas em todos as cidades, incluindo a Região da Baixada Fluminense. Sabemos que com a união da iniciativa privada, do Poder Público Municipal e do Poder Público Estadual muito poderemos fazer pelo nosso esporte”, disse o secretário Rodrigo Gomes.

O Fórum Estadual contou com a presença de dezenas de secretários municipais de Esporte e Lazer e representantes do Governo Estadual.