A médica veterinária Taty Machado abordou diversos temas para instruir os agentes - Rafael Barreto / PMBR

A médica veterinária Taty Machado abordou diversos temas para instruir os agentesRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/11/2021 17:15 | Atualizado 23/11/2021 17:16

Belford Roxo - Cuide bem do seu melhor amigo. O Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou no Hospital Fluminense, nesta terça-feira (23/11), uma capacitação para 51 agentes de combates às endemias (ACEs) para campanha de vacinação antirrábica. A instrutora foi a médica veterinária Taty Machado. A capacitação tem o objetivo de formar novos agentes e prepará-los para o dia da Vacinação Antirrábica Animal, marcada para o próximo sábado (27/11), das 9h às 15h, nos bairros da Palmeirinha, Xavantes, Vila São Luís entre outros.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae. O agente infeccioso pode prejudicar mamíferos, homens e mulheres com letalidade de quase 100%. O subsecretário de saúde, Brayan Lima, explicou que é fundamental ter profissionais capacitados. “Muitas vezes falamos sobre um parente, amigo, um familiar querido onde precisamos ter o cuidado com a saúde deles e dos animais. Por isso é importante ter um tratamento diferenciado com os nossos animais”, finalizou Brayan Lima.

De acordo com a médica veterinária Taty Machado, a primeira etapa da capacitação em setembro formou quatro turmas de agentes para trabalhar nas campanhas. “Abordamos como é feita a vacinação, verificação de temperatura, a idade, que é a partir dos três anos, e o comportamento do animal. Todos estão passando pelo treinamento, agentes novos e antigos do município para atuarem no dia D, que será no sábado”, ressalta Taty Machado.