Durante a reunião, o prefeito pediu que a Água do Rio construa mais ETEsRafael Barreto / PMBR

Publicado 24/11/2021 16:58 | Atualizado 24/11/2021 17:06

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), se reuniu, nesta quarta-feira (24/11), com o diretor superintendente da empresa Águas do Rio, Cleyson Jacomini, e com o diretor executivo Marcelo Dallovo. O objetivo do encontro foi conhecer os projetos de ampliação da rede de distribuição de água. O prefeito solicitou ainda a construção de mais estações de tratamento de esgoto (ETEs).



Em conversa com os representantes da Águas do Rio, Waguinho destacou que o secretário municipal de Saneamento, Igo Menezes, será o representante da Prefeitura para debater as questões de abastecimento de água e da rede de esgoto com a empresa. O prefeito pediu ainda que a Águas do Rio agilize a construção de ETEs no município para que a população não sofra com problemas de esgoto.

Prefeito Waguinho se reuniu com representantes da Águas do Rio para conhecer os projetos de ampliação da rede de distribuição de água Rafael Barreto / PMBR



Participaram também da reunião, o secretário municipal de Saneamento Igo Menezes, o subsecretário Marcelo Almeida, o engenheiro Lorival Arruda Junior e o vereador Jorge Soares Braga (Jacó). "Gostaria que a empresa atendesse às demandas do secretário Igo Menezes, pois ele conhece o município como poucos e mostrará à Águas do Rio os bairros que mais necessitam do abastecimento de água. Outro ponto a destacar é que asfaltamos muitas ruas no município. Então, gostaria de pedir que a empresa quando abrir um buraco para fazer o conserto ou instalar tubulação, que faça o reparo e asfalte o local que foi quebrado", finalizou o prefeito.