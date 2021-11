Na ação, o criminoso ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo - Twitter / Pmerj

Publicado 24/11/2021 13:04 | Atualizado 24/11/2021 13:09

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM prenderam, nesta quarta-feira (24/11), um criminoso armado com uma pistola durante uma operação de remoção de barricadas, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Confira abaixo vídeo da retirada de barricadas:



Equipes do #39BPM realizam hoje operação para remoção de barricadas colocadas por criminosos no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. #PMERJ pic.twitter.com/gCKie11XNl — @pmerj (@PMERJ) November 24, 2021

Na ação, o homem ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).