O presidente do Fã Clube King James Brown, Fernando Chaves, que possui um acervo com vasta discoteca, vídeos de show, documentários, livros com biografias, revistas, recortes de jornais, lembranças e brindes de showsDivulgação

Publicado 24/11/2021 21:12 | Atualizado 24/11/2021 21:12

Belford Roxo - O presidente do Fã Clube King James Brown, de Belford Roxo, Fernando Chaves, foi um dos homenageados, na segunda edição do evento Nova IguaSoul, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, na quadra de ensaios da Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu, no último domingo (21/11), organizado pelo Coletivo Jubileu do Soul, Soul Iguaçu e Royalty of Soul Capítulo UZN Brasil.



A homenagem foi pelo reconhecimento dos 50 anos do fã clube dedicados a Cultura Black Soul Music, no cenário da Música Negra no Brasil. O fã clube possui um acervo com vasta discoteca, vídeos de show, documentários, livros com biografias, revistas, recortes de jornais, lembranças e brindes de shows.



“Eu e meu saudoso amigo Ubiratan Pupo, sempre fomos ligados a cultura e principalmente pela black music. Fãs dos bailes de soul, que tinha como o ídolo maior James Brown, um dia resolvemos reunir um grupo de amigos que admiravam o estilo e as obras de Brown. Assim, surgiu o Fã Club King James Brown de Belford Roxo, que entre os anos 70 e 80, teve componentes de quase todo mundo. Hoje continuamos firmes para não permitir que o legado deixado por esse gênio seja esquecido. Estamos presentes na maioria dos eventos de soul que são realizados no Rio de Janeiro. Ficamos muito honrados por mais essa homenagem, principalmente por estarmos em um momento que o povo negro do Brasil, luta por uma justiça igualitária. Nosso King Brown também, clamava contra a intolerância racial, pois viveu na pele a discriminação. Viva o Soul!”, disse o presidente do Fã Clube King James Brown, Fernando Chaves.

JAMES BROWN



James Joseph Brown Jr. foi um cantor, dançarino, compositor, produtor musical e multi-instrumentista norte-americano, reconhecido como um dos cantores mais influentes do século XX na música mundial. Esteve no Rio de Janeiro em 1973, na Casa de Show Canecão e em 1988, no Maracanãzinho. Em vida, vendeu mais de 100 milhões de álbuns e é reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos. Eternizou hits como ’I feel good’ e ’Sex machine’.