Publicado 26/11/2021 14:30 | Atualizado 26/11/2021 16:05

Belford Roxo - Três acusados de assassinar uma mulher, no dia 8 de agosto deste ano, em Belford Roxo, foram presos, nesta sexta-feira (26/11), por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O crime aconteceu no bairro Santa Tereza. Segundo os policiais, Mailton Lucas Loreti, Robson de Souza Silveira e Denílson Almeida, conhecido como 'Gato de Botas', mataram a vítima com pancadas na cabeça.



Ainda de acordo com as informações, o trio foi até a casa da vítima e após arrombar a porta a espancaram até a morte. Como justificativa do crime, Mailton, disse que a mulher havia roubado R$ 700 reais, após os dois saírem juntos.



Depois do assassinato, um dos acusados foi a um bar e colocou fogo na própria camisa que estava suja de sangue. O trio vai responder por crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Ainda segundo os policiais, antes do homicídio, dois deles tentaram matar outra pessoa com uma arma, mas não conseguiram. Por conta disso, também foram cumpridos mandados de prisão pelo crime de tentativa de homicídio contra esses dois. Ambos os crimes ocorreram em agosto.



As investigações mostraram que um dos criminosos também integrava a milícia que atua no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, onde atuava com violência em extorsões.