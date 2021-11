Agentes Comunitários de Saúde participaram de uma capacitação, que contou com quatro palestras - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/11/2021 11:41 | Atualizado 27/11/2021 11:43

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou no auditório da Uniabeu, no Centro, uma capacitação para os cerca de 350 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O curso introdutório contou com quatro palestras com os temas: “O que é o SUS? Políticas Públicas de Saúde e Organização do SUS”; “O perfil epidemiológico do município de Belford Roxo”; “Promoção e Prevenção à Saúde”; “O território, mapeamento e dinâmica da Organização Social”. As aulas complementares continuam nas unidades que os ACSs atuam nos dias 6, 7, 13 e 14, somando 40h de conteúdo. Os profissionais vão receber certificados , um kit com orientações do curso e uma tarefa de campo.

O subsecretário de Saúde Wagner Turques acentuou que os agentes são o elo da Prefeitura com a população Rafael Barreto / PMBR O subsecretário de Saúde, Wagner Turques, que também é responsável pelos Agentes Comunitários de Saúde, destacou a importância do curso. “Ele é fundamental no processo de qualificação para o trabalho já que o ACS é o elo com a comunidade. O curso contempla em suas atividades assunto que exploram as Políticas Públicas de Saúde, territorialização, ações de prevenção e prevenção de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população”, explicou.

A diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, explicou como é o trabalho dos ACSs. “Cada equipe tem seis profissionais, um técnico de enfermagem e um enfermeiro. Quando necessário, entram em contato com o médico da unidade. Cada equipe tem capacidade para atender quatro mil famílias cadastradas. A divisão é feita pela área da unidade em que a equipe atua, podendo ter mais de uma. Dentre outros, o papel do ACS é identificar pacientes sem vacinação, sem condições de irem até os postos por serem acamados e necessidade de coleta de exames em residência”, disse Lígia.

Redução de doenças

Para a diretora de Planejamento, Marta Tenório, a experiência é importante para a construção do trabalho que tem que ser realizado. “Algumas já tem experiência na área, mas outras estão chegando agora. Vamos organizar nosso serviço de Saúde do SUS com vocês. Sabemos que a atenção primária é responsável por todo o cuidado em saúde já que o agente consegue reduzir muitas doenças a chegarem no nível de emergência. Isso se dá ao apoio e trabalho de cada um em cada lar conversando e alcançando os moradores”, ressaltou.

Geane Guimarães trabalha na UBS Zé Macaco. Ela destacou a importância da capacitação Rafael Barreto / PMBR A agente Comunitária de Saúde Geane Guimarães, 38 anos, atua na UBS Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco), há um mês. “Nosso dia é bem agitado. Visitamos e auxiliamos as famílias. Sou apaixonada por uma paciente nossa dona Yolanda e isso me motiva muito. Minha equipe atua em Andrade Araújo e como em algumas residências temos dificuldades para entrar, pois as famílias não se sentem seguras em passar dados. Espero que a capacitação nos ensine a como chegar até elas de uma maneira confiante”, disse.

Há 18 anos atuando como Agente Comunitária de Saúde, Mirian Justino dos Santos, 57, está na UBS Parque Esperança e já fez esse curso outras vezes. Ela garantiu que aprender nunca é demais. “Durante um dia na semana, eu fico interna na recepção fazendo a parte burocrática, marcando e encaminhando exames e preparo o material para o próximo dia. Mas no restante da semana vou para a rua para fazer o acompanhamento dos cadastrados, hipertensos, diabéticos, gestantes, puérperas e crianças. Confiro carteira de vacinação, olhamos como está a casa, passamos orientações sobre alimentação e medicamento, pois muitos são idosos e não sabem tomar os remédios. Agora, sobre a capacitação, nunca sabemos o suficiente, sempre tem algo novo. Então, tenho certeza que vou aprender coisas interessantes para aprimorar o trabalho, já que a saúde está sempre inovando”, finalizou.

Participaram também do evento a assessora da Superintendência de Atenção Primária em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Carolina Lazzarotto, o secretário especial de Saúde, José Ailson e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado.