Publicado 29/11/2021 07:24 | Atualizado 29/11/2021 07:28

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo recebeu neste sábado (27/11), membros e atletas da organização missionária Embaixadores do Rei para participarem da Primeira Olimpíada Regional dos Embaixadores do Rei. O evento foi promovido pela 1ª Igreja Batista de Areia Branca - PIBAB e teve como objetivo utilizar o esporte como instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito, incentivando o espírito de competição saudável.

A grama sintética da Vila Olímpica também recebeu partidas dos jovens atletas Divulgação A abertura dos jogos foi feita pelo Pastor Ademar Rangel, que falou sobre a importância de Deus e do esporte na vida das crianças e adolescentes, sendo esse o primeiro grande encontro esportivo da organização, após a pandemia.

As modalidades disputadas foram: corrida de 100 e 200 metros, revezamento 4x100m, salto em distância, futsal e futebol society. Os três primeiros colocados de cada modalidade levaram medalhas.

“Os Embaixadores da PIBAB existem há 58 anos, e foi fundado pelo missionário Willian de Souza, com a finalidade de construir meninos para não remendar o homem.

Os Embaixadores do Rei é uma organização missionária das Igrejas Batistas que trabalha com adolescentes e jovens da faixa etária de 9 a 17 anos de idade. Tem como objetivo desenvolver atividades livres sociais, espirituais, esportivas, recreativas e educativas. Temos histórias de sucesso, como também de tristezas, pois alguns meninos preferiram seguir por caminhos à margem da lei. Mas nossa missão da nossa equipe é lutar para mudar a vida dessa garotada. E hoje é um dia especial para todos que estão participando da nossa olimpíada”, disse o Conselheiro dos Embaixadores do Rei, Adelson Martins.

O atletismo fez parte das competições do evento Divulgação O aposentado, líder comunitário do bairro Areia Branca Adelson, se dedica a mais de 30 anos em resgatar jovens das ruas para transformá-los em cidadãos.

Segundo o Coordenador Nacional dos Embaixadores do Rei, Fabiano Lessa, essa competição em Belford Roxo, mostra a liderança da localidade empenhada em promover o esporte para os meninos, levando a palavra de Deus. E funcionando como uma ferramenta de prevenção contra um futuro sem perspectiva. “Que Deus abençoe por esse trabalho para a juventude”.

Para o Coordenador Fluminense dos Embaixadores do Rei, André Machado, a facilidade de trabalhar em Belford Roxo é que em algumas comunidades por falta de lazer, fica mais fácil atrair os jovens para participar de jogos e encontros, mostrando que nosso projeto prioriza a vida deles.

“Tenho certeza que deste grupo de embaixadores sairão atletas e personalidades importantes. Muitos não sabem, mas o prefeito Waguinho foi um Embaixador do Rei. Ele é o maior exemplo do grande significado que têm os ensinamentos aprendidos nessa organização.

Os portões da Vila Olímpica de Belford Roxo estarão sempre abertos para as escolas e instituições com fins sociais, que colocam o esporte e a melhoria de vida para crianças e jovens, como prioridade. O Governo Municipal, juntamente com o deputado Estadual Márcio Canella e a deputada Federal Daniela do Waguinho vem buscando recursos e construindo e reformando praças e escolas com quadras poliesportivas para prática de esportes, que beneficiam a população. Parabenizo a todos que participaram dessa primeira olimpíada”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

A atividade foi restrita e respeitou o protocolo do Ministério da Saúde, para evitar a propagação da pandemia da Covid-19.

A olimpíada foi uma parceria entre a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e reuniu mais de trezentos atletas embaixadores, oriundos de Belford Roxo, Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, que utilizaram a pista de atletismo, o campo de grama sintética e a quadra poliesportiva.