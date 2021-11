A moto estava estacionada em uma calçada na Rua Itaperuçu, próximo ao Fórum - Reprodução

A moto estava estacionada em uma calçada na Rua Itaperuçu, próximo ao FórumReprodução

Publicado 29/11/2021 18:38 | Atualizado 29/11/2021 19:08

Belford Roxo - Uma câmera de segurança gravou na noite da última sexta-feira (26/11), a ação de dois bandidos que roubaram uma moto no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, próximo ao 39º BPM. Assista o vídeo abaixo:

Bandidos levam 30 segundos para roubar moto estacionada próximo ao Batalhão da PM em Belford Roxo; saiba mais: https://t.co/C9ZslgmdCJ#ODia pic.twitter.com/HM0BgOagmU — Jornal O Dia (@jornalodia) November 29, 2021

No vídeo, a moto estava estacionada em uma calçada na Rua Itaperuçu, próximo ao Fórum. Os criminosos chegaram em outra motocicleta, o que estava na garupa desceu e com um objeto ligou o veículo. A ação dos bandidos durou cerca de 30 segundos e pouco despertou a atenção dos pedestres e moradores da via.