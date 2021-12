A primeira conquista do sargento Moisés na prova aconteceu em 2018 - Divulgação / 39º BPM

Publicado 30/11/2021 23:40 | Atualizado 30/11/2021 23:41

Belford Roxo - O sargento da Polícia Militar, Moisés, lotado no 39º BPM (Belford Roxo), conquistou no último domingo (28/11), o bicampeonato nos 5 km da 33ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais. O evento aconteceu no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A primeira conquista do sargento Moisés na prova aconteceu em 2018.