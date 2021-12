Márcio Pedra se emocionou com a vitória na Rússia - Divulgação

Publicado 01/12/2021 08:32

Belford Roxo – Márcio Pedra, lutador profissional de MMA, de Belford Roxo, venceu no último sábado (27/11), do russo Emelianenk, em Khimki, na Rússia. Pedra finalizou o russo ainda no primeiro round da luta.

Márcio Pedra, disputou a luta pelo peso pesado na competição, considerada a mais importante do país, o AMC Fight Nights. O evento de artes marciais mistas (MMA) conta com lutadores mais conceituados do esporte.