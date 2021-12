Equipe Sub-23 do SE Belford Roxo posa de olho na grande final da Liga Rio Copa 2021 - Divulgação

Publicado 02/12/2021 21:40 | Atualizado 02/12/2021 21:50

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo, categoria Sub-23, inicia nesta sexta-feira (03/12), a disputa da final da Liga Rio Copa 2021, contra o Duquecaxiense. A partida acontece, às 16h, no Estádio Mestre Telê Santana da Silva, na Vila Olímpica de Caxias, no bairro 25 de agosto, em Duque de Caxias.

“Estamos contentes pela boa campanha que nos credenciou para disputarmos a final. Trabalhamos muito, durante este período com exercícios físicos e táticos, abrimos mão de muita coisa para nos dedicarmos para alcançar nosso objetivo. Sabemos que serão dois jogos difíceis e vencerá quem estiver mais preparado tecnicamente. Os dois times que fizeram a melhor campanha irão se enfrentar. Graças ao profissionalismo dos atletas e a ajuda que temos recebido do nosso clube, estamos invictos nesta copa. Agora é lutar para trazer a taça de campeão”, disse o técnico do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Wladimir Soares.

A competição que teve início em maio deste ano, contou com a participação de 10 equipes, de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro.