As obras do Jardim Anápolis já começaram com 14 ruas sendo beneficiadas - Rafael Barreto / PMBR

As obras do Jardim Anápolis já começaram com 14 ruas sendo beneficiadasRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/12/2021 16:48 | Atualizado 02/12/2021 16:49

Belford Roxo - A transformação é uma realidade em Belford Roxo. As obras estão acontecendo em todos os bairros simultaneamente. Algumas, fruto de parcerias com o Governo Federal e Estadual, outras com recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, tem investido na infraestrutura de morros e comunidades. Em destaque, nas obras do bairro Jardim Anápolis, onde 14 ruas já estão recebendo mais de 2,9 km de drenagem e 3,9 km de esgotamento sanitário, para que posteriormente caia o asfalto em mais de 3,8 Km de extensão e 225 metros de concreto.

As ruas estão sendo drenadas para que posteriormente sejam asfaltadas Rafael Barreto / PMBR As ruas beneficiadas são: Jackson Ísis Wolfson, Coronel Délio Barbosa, Travessa Macabu, Luiz Noya, Moisés Printsak, Suel. Pintsak, Ester Wolfson, Jorge Ferreira, Pinheiro Machado, Mulungú (concreto), General Vieira Neto, Guapeva, Travessa Caiacó, Carlos Garcia, Otávio Aragão.

Além das obras já licitadas, o prefeito Waguinho anunciou que quando forem concluídas, a região vai receber um banho de iluminação de led. “Esse era um sonho dos moradores do Jardim Anápolis. E o nosso governo aceita desafios e busca levar a todo momento dignidade e qualidade de vida às famílias belforroxenses. Esse pacotão de obras também vai acontecer em bairros vizinhos como Bom Pastor, Gogó da Ema, Jardim Redentor, Jardim Gláucia e Santa Tereza”, anunciou Waguinho.

Bairro carente

O mecânico Márcio Moreira mora no bairro há anos e não acreditava que a localidade receberia obras Rafael Barreto / PMBR Morador há 30 anos da região, Franklin Moreira disse surpreso que é a primeira vez que acontece uma obra dessa magnitude na região. “Vejo o trabalho contínuo há um mês. Espero 100% de melhorias porque o nosso bairro é muito carente. Tenho esperanças que vai dar tudo certo. A atual gestão está de parabéns pelo serviço que está mostrando e prestando a nossa comunidade”, destacou Franklin.

O mecânico Márcio Moreira já nota a diferença no bairro onde as obras estão beneficiando o morro inteiro. “A água de esgoto que passava na minha rua pelo menos já saiu, era na porta da minha oficina e eu não conseguia trabalhar direito. Agora as coisas estão sendo resolvidas aos poucos. Desde o tempo que eu moro aqui é a primeira vez que eu vejo uma obra assim”, disse Márcio.

“Moro aqui há 25 anos e nada nunca foi feito. Essa é a primeira vez que alguém está olhando para o bairro”, informou Mariana da Cunha,. “As obras iniciaram há 25 dias. Antes não tinha nada e agora espero que a região seja mais valorizada. Afinal, com o asfalto e saneamento vai melhorar bastante e o esgoto não irá mais vazar Isso faz muita diferença no nosso dia a dia, poder chegar em casa com tranquilidade, nosso carro entrar sem buraco, sem lama”, agradeceu Mariana.