O Barça Japeri disputará o título contra o Apolo XI - Divulgação

Publicado 02/12/2021 22:15 | Atualizado 02/12/2021 22:22

Belford Roxo – Neste domingo (05/12), às 11h, é dia de decisão dos Campeões dos Campeões, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. O Barça Japeri e o Apolo XI decidem a competição organizada pela Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), que reuniu os principais campeões do futebol amador da Baixada Fluminense.

A competição teve início no dia 14 de novembro e cada time realizou dois jogos para definir os finalistas. Caso a decisão termine em empate no tempo regulamentar a disputa será em pênaltis.

“Vai ser uma partida repleta de emoções, conseguimos trazer para Belford Roxo, dois grandes times com suas torcidas num confronto para decidir o campeão máximo em uma partida eletrizante. Estamos esperando aproximadamente mil pessoas no estádio prestigiando esse evento, que receberá amantes do futebol de Belford Roxo, Caxias, Japeri e adjacências. Será um espetáculo grandioso, pois reunirá as melhores equipes, com atletas de alto rendimento. Atraímos mais de 4 mil pessoas nos quatro jogos e não cobramos taxas dos clubes. Recebemos toda infraestrutura necessária na realização do evento. Mais uma vez agradeço a todos que participaram dessa competição”, disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.



O Apolo XI está pronto para a decisão contra o Barça Japeri Divulgação O campeão receberá o troféu Reginaldo Gomes, uma homenagem ao presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, que sempre apoiou e engrandeceu o esporte em nossa Cidade. E o vice-campeão ganhará o troféu Rodrigo Gomes, que é o secretário de Esporte e Lazer do município, que sempre está presente nas questões esportivas buscando melhorias para o esporte.

Serão utilizados os protocolos recomendados pela OMS, para evitar a propagação da Covid-19.



O Estádio Nélio Gomes fica na Rua Umbelina Barcelos, 109, bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. A entrada é gratuita.