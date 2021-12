Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio Canella lançaram obras em Santa Teresa - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio Canella lançaram obras em Santa TeresaRafael Barreto / PMBR

Publicado 03/12/2021 19:09 | Atualizado 04/12/2021 13:01

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), visitou nesta sexta-feira (03/12) os bairros de Santa Teresa, Roseiral, Babi e Vila Magalhães para o lançamento de obras. O prefeito, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), do deputado estadual Marcio Canella (União Brasil), secretários e vereadores, anunciou obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário. No total serão 95 mil metros quadrados de obras, cerca de 50 mil toneladas de asfalto e sete mil toneladas de concreto compartilhados em 45 ruas.

Vice-prefeito Marcelo Canella, deputado estadual Marcio Canella, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, vereadores e secretários percorreram ruas do bairro Vila Magalhães Rafael Barreto /PMBR O primeiro bairro visitado foi Santa Teresa, que receberá obras de pavimentação e saneamento em oito ruas. A Estrada de Belford Roxo, por exemplo, será saneada e pavimentada da Rua Existente até Furnas. Serão 31 mil metros quadrados de obras e 20 mil toneladas de asfalto. Estão sendo construídas também uma unidade de saúde na avenida Paande, uma praça na rua dos Bosques, além da implantação de iluminação com lâmpadas de LED. "Santa Teresa precisava desse momento histórico. Isso não acontece em todos os lugares e aqui em Belford Roxo é diferente porque acontece todos os dias. Temos um grupo político unido que trabalha a favor do povo da cidade. Essa união que acontece é de grande relevância, pois realiza os sonhos da população", afirmou o prefeito Waguinho.

Waguinho, Daniela do Waguinho e Marcio Canella anunciaram obras para 17 ruas do bairro Roseiral Rafael Barreto / PMBR O bairro Roseiral será beneficiado com mais de 36 mil metros quadrados de obras e 26 mil toneladas de asfalto divididos em 17 ruas. "É uma alegria imensa para o meu coração contribuir para os avanços de cada parte do município. A população merece, estamos aqui para garantir a cidadania e a qualidade de vida. O nosso governo tem sensibilidade humana. Chegou a vez do povo, onde tem trabalho tem gente vivendo melhor", declarou a deputada federal Daniela do Waguinho.

União que deu certo

A população do bairro Babi não poderia ficar de fora. Os moradores serão agraciados com 21 mil metros quadrados de obras e sete mil toneladas de concreto distribuídos em 15 ruas. "A cidade está recebendo um banho de obras, que é fruto da minha união com a deputada Daniela do Waguinho e do prefeito Waguinho. O Babi está sendo contemplado e chegou a oportunidade dos moradores terem o direito de ir e vir", ressaltou o deputado estadual Márcio Canella.

O bairro Babi terá 15 ruas concretadas. Daniela do Waguinho, Waguinho, Marcio Canella e Marcelo Canella visitaram a localidade e fizeram o anúncio Rafael Barreto / PMBR Vila Magalhães também vai ganhar melhorias na qualidade de vida. O bairro receberá uma praça com academia, pista de caminhada, equipamentos para pessoas com necessidades especiais, a construção de uma escola municipal e a canalização do rio. Serão 7 mil metros quadrados de obras e 800 toneladas de asfalto. "Já iniciamos diversas obras em vários bairros e estamos licitando outras”, concluiu o prefeito Wagner dos Santos.