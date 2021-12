Alunos se confraternizaram no aulão de pilates já dentro do espírito natalino - Divulgação

Publicado 18/12/2021 01:25 | Atualizado 18/12/2021 01:43

Belford Roxo - Para encerrar as atividades da Vila Olímpica de Belford Roxo em grande estilo, a Secretaria de Esporte e Lazer realizou, nesta sexta-feira (17/12), um aulão no espírito natalino de Pilates. Com a quadra cheia de alunos, a professora Jaqueline Cruz mandou ver nos exercícios. Depois, todos se confraternizaram com um delicioso café da manhã. Lembrando que a prática é para todos, não há exigência de idade e nem biotipo físico. As aulas são preparadas para cada aluno conforme suas necessidades, objetivos e avaliação física.

A professora Jaqueline Cruz é quem ministra as aulas de pilates Divulgação De acordo com a professora de educação física Jaqueline Cruz, que ministra as aulas de pilates, a atividade física ajudou aos moradores no período de pandemia com benefícios para a saúde física e mental. “Esporte é saúde. Tenho muitos alunos com patologias e que melhoraram muito depois das aulas com a melhora de postura, fortalecimento dos músculos, aumento da flexibilidade e resistência física, melhora da capacidade respiratória, reduz tensões e estresses, trabalha o condicionamento físico e mental e aumenta a força”, explicou Jaqueline.

A aposentada Eliana Maria da Silva Rodrigues, 64 anos, mora em Santa Amélia e está na Vila Olímpica desde 2017. “Faço somente a aula de pilates e por incentivo de minhas filhas. Eu ficava muito sozinha em casa e sentia muitas dores. Adoro as aulas, cuido da minha saúde e não sinto mais essas dores. Hoje foi com a confraternização para já nos despedirmos de todos. Esses eventos geralmente vêm sempre com uma informação como foi em outubro e novembro”, destacou.