Os vencedores do concurso receberam faixas, coroa e medalha no ato da premiação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 18/12/2021 01:33 | Atualizado 18/12/2021 01:35

Belford Roxo - Representatividade, amor e orgulho. A Secretaria de Cultura de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (17/12), a entrega dos certificados do 1° concurso “Belos da Cor”, na Casa de Cultura, em Nova Piam. A disputa foi dividida nas seguintes categorias: Baby (4 a 6 anos), Mini (7 a 9 anos), Mirim (10 a 13 anos), Teen (14 a 17 anos), Adulto (18 a 30 anos) e Maturidade (acima de 55 anos). Os inscritos passaram por um curso de modelo, receberam faixas, coroas e medalhas do professor Walber Ribeiro, que preparou os participantes da primeira edição.

O secretário Bruno Nunes destacou o ano difícil e acentuou que a Casa de Cultura está aberta à população Rafael Barreto / PMBR O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, acompanhou o desenvolvimento dos candidatos e revelou que esse foi apenas um ensaio, o que despertou o interesse de outros candidatos. “Foi um ano muito difícil, mas que merecia esse encerramento com os alunos. A proposta do nosso prefeito Waguinho é que a Casa de Cultura possa oferecer serviços à população, principalmente para que os alunos possam apresentar os trabalhos sobre teatro, música, dança, além da premiação do Belos da Cor”, afirma Bruno Nunes.

E por falar em beleza, vale lembrar que o concurso descobriu grandes pérolas negras no município, sendo essas beldades o futuro da indústria da beleza no mundo. “Estou muito feliz porque é o meu sonho ser modelo e foi uma realização. Fiquei muito nervosa, mas já passou. Minha expectativa é ser uma grande modelo e poder representar o nome do meu município. A Isabel Correa (belforroxense eleita Miss Rio de Janeiro Be Emotion 2017) é a minha inspiração, sou fã”, declara Yasmin Ávellar, 14, vencedora da categoria Teen e estudante da Escola Municipal Manoel Gomes.

Aposentada ganha na categoria Maturidade

A estudante Yasmin Ávellar, 14 anos, foi a vencedora na categoria Teen Gilberto Rocha / PMBR O carteiro e vencedor da categoria Belíssimos da Cor, Cosme da Silva de Oliveira, 40, buscou mais informações sobre o concurso por meio das redes sociais, uma das principais ferramentas de divulgação. “Pesquisei sobre as inscrições e vi que a Secretaria de Cultura e a Prefeitura estavam envolvidas. É um evento que fala bem da Baixada, mostra a beleza, sendo a primeira vez que o ocorre aqui. Sou pai tenho dois empregos, mesmo assim encontrei um tempo para estudar e me preparar. Valorizo muito a cultura negra”, opina Cosme.

E o concurso não tem limite de idade. Esse é o caso da aposentada Anadir Avellar, 67, que esbanjou simpatia e alegria na passarela. “Minha sobrinha fez o convite, topei na hora e gostei. Quando falaram o meu nome foi um choque. Nunca pensei que poderia ganhar. Pela minha idade eu gosto de fazer para ter uma vida boa, alegre e com qualidade. O negro tem que participar sim, chegar mais, colocar o corpo e a cara. O negro precisa participar sempre, vamos que vamos”, comenta Anadir cheia de entusiasmo.

VENCEDORES BELOS DA COR BELFORD ROXO 2021:

-Belos Baby: - HADASSA CAVALCANTE, 6 anos e MARCOS VINÍCIUS, 6 anos.

-Belos Mini: ALEXYA FREITAS, 7 anos e DANIEL ROBERTO, 9 anos.

-Belos Mirim: THAYNA ISABELE, 12 anos e KAYLAN BARBOSA, 11 anos.

- Belos Teen: YASMIN FERREIRA, 14 anos e DANIEL BENTO, 16 anos.

-Belos Adulto: THAMIRIS FERREIRA, 22 anos e JANDERSON PEREIRA, 25 anos.

-Belíssima da Cor: ANTONIA AZEVEDO, 24 anos

-Belíssimo da Cor: COSME OLIVEIRA, 40 anos.

-Maturidade da Cor: ANADIR AVELAR, 67 anos.