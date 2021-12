O secretário Bruno Nunes destacou que a ideia é que a Casa de Cultura seja m ponto de retirada das mercadorias vendidas na internet - Rafael Barreto / PMBR

O secretário Bruno Nunes destacou que a ideia é que a Casa de Cultura seja m ponto de retirada das mercadorias vendidas na internetRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/12/2021 21:08 | Atualizado 20/12/2021 21:10

Belford Roxo - Belford Roxo está repleto de ações e novidades da Secretaria de Cultura. A mais recente é o Brechobel, que aconteceu na última semana, reunindo 20 das 40 expositoras na Casa da Cultura, na Avenida Bob Kenedy, s/n, bairro Nova Piam.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, a ideia é que as pessoas vendam seus produtos via internet e a Casa da Cultura seja um ponto de retirada. “Estamos organizando para que elas possam expor seus produtos uma vez na semana. Nosso objetivo é dar visibilidade a elas”, disse Bruno.

A enfermeira Marcia Rangel adorou a iniciativa e disse que é a rainha do brechó Rafael Barreto / PMBR As organizadoras são Rose Dantas e Elisangela Fernandes. São elas que cuidam de local, horário e encontros do grupo. “Somos um grupo de empreendedoras de Belford Roxo. Algumas têm tenda de brechó, outras fazem artesanato, lanches. Quem quiser, pode fazer parte do grupo. Só nos procurar na Casa da Cultura”, afirmaram.

Pandemia

Aos 25 anos, Tamiris Souza tem o seu próprio brechó físico. Mas, devido à pandemia, o movimento diminuiu. Ela foi convidada por uma amiga a participar da exposição na Casa da Cultura. “Está sendo uma experiência boa para mostrar meu trabalho com peças em boa qualidade, tanto usadas quanto novas. Essa iniciativa da Prefeitura é uma oportunidade para ajudar as pessoas que perderam seus empregos na pandemia e veem a chance de ganhar o seu”, destacou.

De passagem pelo bairro, a enfermeira Márcia Rangel, 55 anos, viu a movimentação e decidiu entrar na Casa da Cultura. “Fiquei feliz com o que eu vi. Afinal eu sou a rainha dos brechós. Amo e sempre tem coisa boa, legal e barata. Mandei até mensagem para as minhas amigas chamando-as”, disse Márcia. “Eu acho uma oportunidade boa para as pessoas, pois com o momento tão crítico de pandemia onde algumas perderam seus empregos é um incentivo bacana para ganharem seu dinheiro honesto e beneficiar as pessoas que querem comprar sem ser caro”, completou.