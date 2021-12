Ações também foram realizadas em outras três cidades da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 20/12/2021 12:49 | Atualizado 20/12/2021 12:53

Belford Roxo - A Águas do Rio tem atuado em diversas frentes para localizar e coibir situações de desperdício de água em Belford Roxo. No primeiro mês de operação, a concessionária realizou o reparo de cerca de 400 vazamentos. Além do solo belforroxense, ações também foram realizadas em outras três cidades da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti.

Com a substituição de trechos de redes antigas e deterioradas, o monitoramento dos sistemas, através do Centro de Operações Integradas de última geração e a colaboração dos clientes, por meio dos canais de atendimento, a empresa tem sido ágil no combate ao desperdício. “Foram instalados medidores de pressão nas redes de distribuição, que nos ajudam a detectar alterações no fornecimento de água e possíveis vazamentos de forma mais rápida. Também estamos com equipes nas ruas, vistoriando e executando os serviços de melhorias. Esse trabalho reflete diretamente na disponibilidade desse recurso vital para o bem-estar dos cidadãos”, disse Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio na região da Baixada.

A Águas do Rio atua em várias frentes realizando uma série de reparos Divulgação Os vazamentos na rede de distribuição de água tratada correspondem a 20% das perdas. O restante é causado por falta de medição, ligações clandestinas e furto de água.

Segundo o Instituto Trata Brasil, a água potável desperdiçada no Brasil seria suficiente para abastecer 30% da população por um ano. O prejuízo ambiental também é significativo, visto que a água é um bem finito que precisa ser cuidado e bem administrado. O Trata Brasil aponta ainda que o Rio de Janeiro perde o equivalente a 1.520 piscinas olímpicas diárias de água tratada.

A Águas do Rio disponibiliza o telefone 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp, além do atendimento online pelo site www.aguasdorio.com.br e o aplicativo Águas App, para solicitações e reclamações.