Direção reunida com o presidente Reginaldo Gomes (centro de camisa preta), planejando a temporada de 2023 - Divulgação

Direção reunida com o presidente Reginaldo Gomes (centro de camisa preta), planejando a temporada de 2023Divulgação

Publicado 19/01/2023 23:27 | Atualizado 19/01/2023 23:30

Treinador da categoria Sub 20, Vladimir Soares Divulgação

Treinador da categoria sub-17 Ricardo Sigolo Divulgação

Treinador da categoria Sub 15, Carlos Eduardo Daher (Cacá do Raça) Divulgação

Belford Roxo - A diretoria da Sociedade Esportiva Belford Roxo se reuniu na tarde desta quarta-feira (18/01), para traçar o planejamento das atividades esportivas de 2023, com o objetivo de chegar forte nas competições a nível estadual nas diversas categorias.“Graças a Deus, em 2022 levantamos a taça de campeão, quando passamos da Série C, para a Série B2, com o time profissional. Também conquistamos uma vaga na Copa Rio, e nossos times de base se destacaram nas competições que participaram. Para este ano queremos levantar a taça de campeão várias vezes, mas para isso é necessário todo um plano de trabalho e dedicação total de todos envolvidos. Temos que dar muito orgulho a nossa cidade”, disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.Durante o encontro, foi confirmado para 2023, Vladimir Soares, no comando da categoria sub-20; Ricardo Sigolo, na sub-17; Carlos Eduardo Daher (Cacá do Raça) no sub-15 e Carlos Portella, na Escolinha de Futebol. O restante da comissão técnica será definida brevemente.O Belford Roxo tem revelado talentos e alguns dos jogadores que passaram pelo clube estão em clubes tradicionais do Brasil. As peneiras serão realizadas, na primeira quinzena de março, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, e as competições oficiais, a partir do mês de maio.