O serviço de emissão de carteira de identidade foi o mais procurado no ano passadoRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/01/2023 17:02 | Atualizado 20/01/2023 17:07

Belford Roxo - Dignidade e segurança para todos os munícipes. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) divulgou o relatório anual dos procedimentos de 2022. Foram mais de 89 mil atendimentos ao longo do ano, oferecendo uma série de serviços gratuitos à população.

De acordo com o relatório, a Funbel forneceu 12.386 carteiras de identidade para os munícipes. Esse documento é essencial na vida de qualquer cidadão, garantindo dignidade e conferindo segurança as pessoas. A segunda maior demanda na unidade foi a consulta de mais de 12 mil processos de concessão e renovação de vale social, e em terceiro lugar a emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), com 10.287 documentos confeccionados.Outro número significativo e solidário foi relacionado ao projeto social “Bazar da Ajuda”, responsável por doações de roupas e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade. A Funbel doou mais de quatro mil peças, com 906 atendimentos. Além disso, também realizou mais de três mil orientações jurídicas.

Ações sociais

O "Bazar da Ajuda" doou mais de quatro mil peças de roupas e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade Rafael Barreto / PMBR

Algumas ações sociais da Funbel no ano merecem destaque. Foram 230 pessoas formadas no Curso de Festas; 162 alunos matriculados no preparatório militar e outros concursos; 108 idosos participando do projeto ‘Dança em Movimento’; 62 alunos formados no curso básico de Libras; 58 idosos no projeto ‘Clube Melhor Idade’; e 52 mães acompanhadas pelo Núcleo de Acolhimento à Família do Autista (NAFA). Mais de 200 mulheres também foram atendidas no projeto ‘Mais Querida’, que promove assistência psicológica durante o ano todo.A presidente da Funbel, Clarice Santos, ressaltou a importância dessas ações sociais. “Estamos diariamente de braços abertos para dar todo o suporte necessário aos munícipes e atender o maior número possível de pessoas”, comentou. “Toda nossa equipe continuará mobilizada para orientar, fomentar a cidadania e transformar positivamente a vida de cada pessoa atendida”, completou Clarice.