A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 21/01/2023 10:24 | Atualizado 21/01/2023 10:36

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam um suspeito no final da noite desta sexta-feira (20/01), no Centro, de Belford Roxo. Na ação, os agentes apreenderam com o homem, uma pistola calibre 380, munições e drogas.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).