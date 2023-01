A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, conversam sobre aviação civil. - Roberto Castro/MTur

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, conversam sobre aviação civil.Roberto Castro/MTur

Publicado 20/01/2023 19:07 | Atualizado 20/01/2023 20:00

Brasília - Democratizar o acesso da população à aviação civil no país foi a pauta de um encontro realizado nesta sexta-feira (20/01), em Brasília (DF), entre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Agora, o objetivo é ampliar o diálogo junto aos demais atores governamentais envolvidos no tema, como a Petrobras e o Ministério da Fazenda, além das companhias aéreas e entidades representativas.

“Este é um setor que movimenta por ano mais de 90 milhões de pessoas dentro do país, mas que pode crescer ainda mais, conectando pessoas, conectando destinos turísticos. Por isso o nosso esforço em oferecer condições para que mais brasileiros possam voar pelo país”, destacou a ministra Daniela Carneiro.



A expectativa é identificar eventuais gargalos que contribuam para os altos preços das passagens aéreas e, desta forma, buscar soluções conjuntas para tornar a aviação mais acessível a todos Roberto Castro/ Mtur

“Este é o início de um diálogo que deve abranger todo o setor aéreo e órgãos governamentais. Contamos com o engajamento das companhias aéreas nesse debate”, complementou Daniela Carneiro. A expectativa é identificar eventuais gargalos que contribuam para os altos preços das passagens aéreas e, desta forma, buscar soluções conjuntas para mitigar a situação, tornando a aviação mais acessível a todos.“Este é o início de um diálogo que deve abranger todo o setor aéreo e órgãos governamentais. Contamos com o engajamento das companhias aéreas nesse debate”, complementou Daniela Carneiro.



Democratizar o acesso da população à aviação civil no país foi a pauta do encontro em Brasília (DF), entre os ministros Daniela Carneiro e Alexandre Silveira Roberto Castro/ Mtur

Na última terça-feira (17/01), a ministra Daniela Carneiro já havia se reunido com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz, e da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), Marcelo Pedroso, para tratar do tema. O ministro de Minas e Energia destacou a importância do diálogo sobre este tema. “Este primeiro encontro foi importante para iniciarmos esta discussão sobre a alta do preço das passagens aéreas no Brasil, que é notória nos últimos meses. Vamos ampliar o debate do tema junto ao Ministério da Fazenda, aos setores de combustíveis e da aviação civil para buscarmos mais transparência nas informações”, afirmou Alexandre Silveira.