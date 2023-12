A Rua Tobias Barreto está sendo pavimentada em todos os seus 528 metros de extensão - Rafael Barreto / PMBR

A Rua Tobias Barreto está sendo pavimentada em todos os seus 528 metros de extensãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/12/2023 17:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua a pavimentação nas ruas do bairro Vila Jolá. A obra está em sua segunda etapa, sendo que a rua Tobias Barreto é quem está atualmente recebendo asfalto e a próxima a ser comtemplada é a Luís Delfino.



A primeira etapa consistia em pavimentar a rua Vitorino Palhares, que tem 524 metros de extensão. A segunda fase passa a ser asfaltar as ruas Tobias Barreto e Luís Delfino, de 528 metros e 708 metros, respectivamente. Além delas, as ruas Junqueira Freire, Álvarez Azevedo, Vicente de Carvalho, Breno Souza e a Franklin Doria, também serão pavimentadas. Serão aproximadamente 3.050 metros de ruas asfaltadas, beneficiando em torno de duas mil pessoas.

Morador da rua Tobias Barreto, David Biriba disse que está achando muito bom a pavimentação nas ruas do bairro Rafael Barreto / PMBR



Morador da rua Tobias Barreto, David Biriba, 48 anos, disse que está achando muito bom a pavimentação nas ruas. “Sou morador daqui há 37 anos e não vejo um asfalto desses por aqui, tem muito tempo”, disse David. “As obras por aqui no bairro também estão ótimas. Fico feliz em ver o trabalho da Prefeitura”, completou.

Morador da rua Tobias Barreto, David Biriba, 48 anos, disse que está achando muito bom a pavimentação nas ruas. “Sou morador daqui há 37 anos e não vejo um asfalto desses por aqui, tem muito tempo”, disse David. “As obras por aqui no bairro também estão ótimas. Fico feliz em ver o trabalho da Prefeitura”, completou.

Os trabalhos de pavimentação da Rua Tobias Barreto estão bem adiantados Rafael Barreto / PMBR