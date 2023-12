A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 06/12/2023 17:33 | Atualizado 06/12/2023 17:35

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta quarta-feira (06), com grande quantidade de drogas - 200 cápsulas de cocaína, 244 pedras de crack e 130 trouxinhas de maconha - , na Rua Joinville, no bairro Jardim Brasil, em Belford Roxo. Na ação, os agentes ainda apreenderam dois rádios transmissores.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).