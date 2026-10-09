Belford Roxo com nova operação - Divulgação

Belford Roxo com nova operaçãoDivulgação

Publicado 09/10/2026 12:20

Os passageiros do ramal Belford Roxo passarão a contar com uma nova grade de operação aos domingos, já a partir do 11 de outubro. A programação terá 28 viagens, com intervalo médio de 50 minutos entre os trens.

As últimas partidas serão às 17h20, da Central do Brasil em direção a Belford Roxo, e às 16h48, de Belford Roxo em direção à Central. A adequação do horário busca colocar o ramal em linha com os demais ramais do sistema, oferecendo maior flexibilidade para os deslocamentos aos fins de semana.

A iniciativa integra o processo contínuo de aprimoramento da operação ferroviária e busca adequar o serviço às necessidades da população da Baixada Fluminense, facilitando o acesso ao trabalho, ao lazer e às visitas a familiares.

A TrensRJ divulgará, em seus canais oficiais, a grade completa de horários e as orientações aos passageiros antes do início da nova programação.

Formas de pagamento

Para facilitar o embarque, a TrensRJ disponibiliza diferentes meios de pagamento. Na Central do Brasil, os passageiros podem pagar a passagem em dinheiro ou via PIX, por meio de QR Code gerado na bilheteria. Nas catracas, são aceitos cartões de crédito, débito e pré-pagos das bandeiras Visa, Mastercard e Elo por aproximação, além das carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Também são aceitos os cartões de transporte validados da Riocard/Fetranspor, como Bilhete Único, Expresso e Vale-Transporte. No momento, a TrensRJ não aceita Jaé. Para agilizar o embarque, a orientação é antecipar a compra da passagem.