Belford Roxo com nova operaçãoDivulgação
Ramal Belford Roxo terá nova grade de operação aos domingos
Programação terá 28 viagens, com intervalo médio de 50 minutos entre os trens
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Cinco suspeitos de tráfico são presos em ações policiais na Baixada
Ações policiais em Belford Roxo e Nov Iguaçu também teve drogas e material apreendidos
Belford Roxo inaugura academia municipal e áreas de lazer em dois bairros
Um dos novos espaços foi construído em área antes usada para descarte irregular de lixo
Prefeitura de Belford Roxo inaugura segundo CQV do município em 2026
Unidade no Jardim Limeira reúne policlínica, academia municipal, cursos profissionalizantes e espaços de esporte e lazer
Feridos em ataque a tiros em Belford Roxo permanencem internados
Vítimas estão em estado estável no Hospital Adão Pereira Nunes. Polícia Civil prevê novos depoimentos
Belford Roxo inaugura unidade de saúde e revitaliza quatro praças
Entregas incluem nova USF no Monte das Oliveiras e áreas de lazer em Vila Pauline, Wona, Vale das Mangueiras e Parque Amorim
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