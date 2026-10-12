A reunião também contou com integrantes da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo, da Fundação Aldeia Samambaia e representantes da sociedade civil - Divulgação

A reunião também contou com integrantes da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo, da Fundação Aldeia Samambaia e representantes da sociedade civilDivulgação

Publicado 12/10/2026 10:58

A Defesa Civil de Belford Roxo atualizou o Plano de Contingência para o período de chuvas intensas de 2026/2027. A apresentação ocorreu na Câmara Municipal e reuniu representantes de diferentes secretarias, órgãos públicos e da sociedade civil para alinhar as medidas de prevenção e atendimento à população em situações de emergência.

O documento define procedimentos para a atuação integrada dos órgãos municipais e instituições externas diante de ocorrências provocadas por fenômenos naturais. Entre os principais objetivos estão a redução de riscos, a proteção dos moradores e a diminuição de danos materiais e perdas humanas durante o período de chuvas de verão.

Elaborado pela equipe técnica da Defesa Civil, o Plano de Contingência (Plancon) considera estudos sobre os cenários de risco existentes no município. As informações servem de base para organizar as ações de preparação e resposta a possíveis desastres, estabelecendo diretrizes para a mobilização dos setores envolvidos.

Prioridade a respostas rápidas

O secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini, destacou que o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos públicos são fundamentais para garantir maior eficiência no atendimento às emergências.

Segundo Perini, o plano busca preparar as equipes para oferecer respostas rápidas e adequadas diante de situações que possam colocar a população em risco. Ele também ressaltou que a Defesa Civil não consegue impedir todos os problemas provocados por eventos climáticos, mas pode desenvolver estratégias para minimizar seus impactos.

Participaram do encontro representantes das secretarias municipais de Habitação e Urbanismo, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Assistência Social e Cidadania, Proteção e Defesa dos Animais e do Gabinete do Prefeito.

A reunião também contou com integrantes da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo, da Fundação Aldeia Samambaia e representantes da sociedade civil. O envolvimento dos diferentes setores faz parte da estratégia de articulação das ações previstas para o enfrentamento de emergências durante a temporada de chuvas.