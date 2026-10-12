A reunião também contou com integrantes da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo, da Fundação Aldeia Samambaia e representantes da sociedade civilDivulgação
Belford Roxo atualiza plano de emergência para enfrentar chuvas de verão
Documento estabelece medidas de prevenção e resposta a desastres naturais para 2026 e 2027
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Belford Roxo recebe ação de vacinação de resgate contra meningite
Imunização vai até o dia 31 de outubro e é para pessoas de até 24 anos que não receberam a vacina ACWY na idade recomendada
Ramal Belford Roxo terá nova grade de operação aos domingos
Programação terá 28 viagens, com intervalo médio de 50 minutos entre os trens
Cinco suspeitos de tráfico são presos em ações policiais na Baixada
Ações policiais em Belford Roxo e Nov Iguaçu também teve drogas e material apreendidos
Belford Roxo inaugura academia municipal e áreas de lazer em dois bairros
Um dos novos espaços foi construído em área antes usada para descarte irregular de lixo
Prefeitura de Belford Roxo inaugura segundo CQV do município em 2026
Unidade no Jardim Limeira reúne policlínica, academia municipal, cursos profissionalizantes e espaços de esporte e lazer
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