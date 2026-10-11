Belford Roxo recebe ação de vacinação de resgate contra meningite - Daniel Santos/PMBR

Belford Roxo recebe ação de vacinação de resgate contra meningite Daniel Santos/PMBR

Publicado 11/10/2026 19:48

Até o dia 31 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Belford Roxo promove uma ação de imunização contra a meningite para pessoas de até 24 anos que não receberam a vacina ACWY na idade recomendada . A estratégia de resgate busca ampliar a proteção desse público alvo. Para a ação, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses. No dia 21 de outubro, Belford Roxo fará o Dia D, na praça de Heliópolis.

“Nossa campanha vai até o dia 31 de outubro em todas as unidades. No dia 21 iremos fazer o Dia D, na praça de Heliópolis”, revelou o secretário, acentuando que a campanha irá abranger pessoas na faixa etária de 15 a 24 anos, afirmou o secretário de Saúde de Belford Roxo, Eduardo Feital.

Dose única

Para se proteger, basta ir a uma unidade básica de saúde das quatro cidades levando documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação. O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.

Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no estado do Rio. Foram registrados 70 casos em 2024, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Nos quatro municípios, há concentração de pessoas que não se vacinaram na idade recomendada.

Vacina faz parte do calendário

A vacina ACWY faz parte do Calendário Nacional de Vacinação dos adolescentes iniciando em 2020 para jovens de 11 e 12 anos (posteriormente ampliada para 11 a 14 anos). Com a pandemia de Covid-19, parte desse grupo não foi vacinada. Os adolescentes e os adultos jovens são os principais portadores da bactéria na garganta e contribuem para a circulação da doença, por isso, ampliar a vacinação nessa faixa etária ajuda a reduzir a transmissão e a proteger a população.

Desde julho de 2025, a vacina ACWY também é usada como reforço aos 12 meses de idade, substituindo a vacina meningocócica C.

“É hora de reforçar a imunização dos nossos jovens e garantir a segurança de todos contra a meningite. A nossa recomendação para pais, responsáveis, jovens e adultos do público-alvo é buscar o imunizante nos postos de saúde. As vacinas são seguras, gratuitas e salvam vidas”, afirma Silvia Carvalho, subsecretária de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde da SES-RJ.

O que é a meningite

A meningite é a inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Em alguns casos, tem origem não infecciosa. A vacina ACWY protege contra os tipos A, C, W e Y da bactéria Neisseria meningitidis.

Crianças menores de 5 anos são mais suscetíveis às formas graves, e os bebês, por terem o sistema imunológico em desenvolvimento, são especialmente vulneráveis. O diagnóstico é feito pela avaliação clínica e por exames laboratoriais, como a análise do líquor (líquido que circunda o cérebro e a medula), solicitados pela equipe médica.

Sintomas

Os principais sintomas são dor de cabeça, enjoo, vômitos, febre, mal-estar geral, irritabilidade, convulsões e rigidez na nuca, que é a dificuldade de dobrar o pescoço e encostar o queixo no peito. Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele e sensibilidade à luz também podem aparecer e exigem atenção imediata.

Em bebês, os sinais podem ser pouco evidentes ou difíceis de identificar. A criança fica irritada, vomita, se alimenta mal e pode não responder a estímulos. Também podem ocorrer o abaulamento da moleira e reflexos anormais.

Diante de qualquer um desses sinais, procure atendimento de saúde imediatamente.