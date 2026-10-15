População tem procurado novo Centro em Belford Roxo e usufruindo de serviços - Divulgação

População tem procurado novo Centro em Belford Roxo e usufruindo de serviçosDivulgação

Publicado 15/10/2026 08:33



O Centro de Qualidade de Vida (CQV) da Cooperativa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , tem registrado procura de moradores do Wona, Parque Fluminense e regiões próximas por consultas, exames e atividades físicas gratuitas. Recém-inaugurada, a unidade é a segunda do município e reúne atendimentos médicos, acompanhamento nutricional e psicológico, além de uma academia pública.

O espaço integra uma iniciativa da Prefeitura voltada ao tratamento e controle da obesidade, com atendimento multidisciplinar e possibilidade de tratamento medicamentoso. A primeira unidade foi inaugurada em Andrade Araújo, enquanto o novo complexo amplia a oferta de serviços para moradores de outra região da cidade.



Academia gratuita recebe moradores de diferentes idades



A Academia Pública Municipal funciona de segunda-feira a sábado e oferece equipamentos de musculação e exercícios cardiovasculares, com acompanhamento de professores de Educação Física. As inscrições podem ser realizadas diretamente no local, mediante apresentação de identidade, CPF, comprovante de residência e atestado de aptidão física.



O documento de aptidão também pode ser obtido por meio de avaliação médica na Policlínica de Saúde Corporal, que funciona no próprio complexo.



A auxiliar de serviços gerais Rosângela Mendes, de 47 anos, é uma das frequentadoras da academia. Ela conta que passou a utilizar o espaço diariamente para praticar exercícios sem custos. Entre os usuários também está a aposentada Marilucia Mendes Ribeiro, de 75 anos, que participa das atividades acompanhadas por profissionais.



Além dos serviços de saúde, o complexo conta com uma área de lazer em frente à unidade, equipada com parquinho infantil, campo de grama sintética e quadra de areia.



Policlínica oferece atendimento especializado



A Policlínica de Saúde Corporal disponibiliza consultas e exames, além de acompanhamento para prevenção e tratamento da obesidade. Os moradores podem receber encaminhamentos médicos para especialidades como cardiologia, endocrinologia, nutrição e nutrologia.



A técnica de informática Priscila Rodrigues, de 37 anos, procurou a unidade para realizar exames e destacou a facilidade de contar com atendimento próximo de casa. Ela também demonstrou interesse em utilizar a academia municipal.



Segundo a Prefeitura, centenas de moradores já procuraram o complexo para atendimentos médicos e inscrições nas atividades físicas. A prefeita Mariana Canella afirmou que acompanha o funcionamento das unidades para verificar a prestação dos serviços à população.



O espaço também deverá receber um Centro de Cursos Profissionalizantes, cuja implantação está em fase final de preparação pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ainda não foi informada uma data para o início das atividades. O CQV da Cooperativa fica na Estrada da Ligação, sem número, no Parque Fluminense, em Belford Roxo.