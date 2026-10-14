Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, munições e rádios de comunicação - Divulgação

Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, munições e rádios de comunicaçãoDivulgação

Publicado 14/10/2026 10:24

Operações das polícias Militar e Civil em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, resultaram em prisões, apreensões de drogas e na identificação de locais suspeitos de envolvimento com o desmanche ilegal de veículos. As ações ocorreram no bairro Shangrilá e na região de Santa Teresa, com apoio da Companhia de Drones da Prefeitura.

No último fim de semana, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam vários suspeitos durante uma operação no Shangrilá. Segundo a Prefeitura, foram apreendidos drogas, armas e rádios comunicadores. Os detidos e o material recolhido foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.

Polícia Civil realiza buscas em ferros-velhos e oficina



Na quinta-feira (8), agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizaram uma nova etapa da Operação Desmanche, com apoio das secretarias municipais de Segurança Pública, Ordem Pública e Fazenda, além de informações obtidas pela Companhia de Drones.

A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em estabelecimentos e imóveis investigados por suspeita de receptação, armazenamento e desmonte ilegal de veículos roubados ou furtados.

As equipes cumpriram ordens judiciais em três ferros-velhos, um ponto clandestino de desmanche, uma oficina de motocicletas, uma residência utilizada como apoio logístico e um estacionamento no Condomínio Baleares, em Santa Teresa.

Durante as buscas, foram apreendidos uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, peças de veículos sem comprovação de procedência e documentos. Os policiais também localizaram carcaças de automóveis em um terreno.

Imóvel é demolido e investigações continuam



De acordo com a Prefeitura, os estabelecimentos fiscalizados passarão por processos administrativos de interdição. Um imóvel apontado como base de apoio às atividades criminosas foi demolido pelo município.

Pessoas encontradas nos locais foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e são investigadas nos inquéritos conduzidos pela DRE-BF. A polícia busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema de receptação e adulteração de veículos na Baixada Fluminense.

As operações tiveram apoio da 1ª Companhia Destacada de Drones de Belford Roxo, criada no fim de março. A unidade funciona no Centro de Controle Operacional (CCO), no bairro Guaraciaba, e utiliza imagens aéreas para auxiliar o monitoramento e as ações das forças de segurança.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Aruak Oliveira, as imagens captadas pelos equipamentos são acompanhadas em tempo real na central de controle e compartilhadas com as equipes policiais para auxiliar na identificação de atividades suspeitas. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.