Um fuzil e drogas foram apreendiddos em operação da Polícia Militar realizada em Nova IguaçuDivulgação

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Aline Martins
Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e drogas durante uma operação na terça-feira (13), no Conjunto da Marinha, em Marapicu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação teve como objetivo conter uma disputa territorial entre facções criminosas.
Segundo a Polícia Militar, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve uma breve troca de tiros e, após o confronto, os militares encontraram o armamento e os demais materiais.
A quantidade de entorpecentes apreendida ainda será contabilizada. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou feridos durante a operação. Também não foram informados o número de suspeitos envolvidos no confronto nem o destino dos integrantes do grupo após a troca de tiros. As circunstâncias da ocorrência ainda não foram detalhadas pelas autoridades.
Três mortos na mesma região
A ação policial ocorreu três dias após três corpos serem encontrados com marcas de tiros na região, no último sábado (10). Uma quarta vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu, em Nova Iguaçu.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável por esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os autores. Até o momento, não há confirmação oficial de que os homicídios estejam relacionados à disputa territorial que motivou a operação policial realizada na terça-feira.
Fuzil também foi apreendido em Belford Roxo
Também no último sábado (10), policiais militares do 39º BPM prenderam um suspeito e apreenderam um fuzil calibre 5,56 durante uma operação na comunidade de Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e foi realizada após informações de inteligência apontarem a presença de homens armados na localidade.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros durante a incursão e revidaram, dando início a um confronto. Após o fim dos disparos, as equipes apreenderam o fuzil, cinco carregadores e 46 munições do mesmo calibre, além de um rádio transmissor, uma capa de colete balístico e material entorpecente.
Ainda durante a operação, um homem tentou fugir da abordagem policial, mas foi localizado e capturado pelos militares. O suspeito foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo), junto com todo o material apreendido, para as medidas legais cabíveis.