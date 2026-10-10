Espaço de convivência na Via Light terá brinquedos infláveis, arena gamer, personagens infantis, corrida de rua e distribuição gratuita de livros - Divulgação

Espaço de convivência na Via Light terá brinquedos infláveis, arena gamer, personagens infantis, corrida de rua e distribuição gratuita de livrosDivulgação

Publicado 10/10/2026 08:01 | Atualizado 10/10/2026 08:01





A iniciativa transforma temporariamente o trecho da Via Light entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares em uma área de convivência, incentivando a ocupação dos espaços públicos pela população. Na primeira edição, realizada no dia 27 de setembro, centenas de crianças, jovens e adultos aproveitaram o domingo ao ar livre.



“Queremos que a população tenha cada vez mais oportunidades de aproveitar os espaços públicos da cidade com segurança, diversão e qualidade de vida. A Arena de Lazer Light reúne atividades para toda a família e mostra como parcerias podem contribuir para oferecer opções gratuitas de lazer e convivência aos iguaçuanos”, afirmou o prefeito Dudu Reina.



A segunda edição da Arena de Lazer Light começa com a Corrida Elas Por Elas, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher e integrada às ações da Prefeitura referentes ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A concentração das participantes será às 6h40, com aquecimento às 7h30 e largada às 7h45. As interessadas em participar devem realizar a pré-inscrição por meio do formulário on-line, disponível em



“A Corrida Elas Por Elas é um convite para que as mulheres reservem um momento para cuidar da própria saúde e do bem-estar. Queremos reforçar a importância da atividade física, do autocuidado e da prevenção, aproveitando o Outubro Rosa para ampliar a conscientização e incentivar hábitos mais saudáveis”, destaca a vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, Dra. Roberta.



Incentivo à leitura



A programação também contará com o projeto 'Livros para Voar', da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), que integra o Programa Municipal de Incentivo à Leitura. Uma tenda será montada no local com 250 exemplares, entre livros de diferentes gêneros literários e gibis, disponíveis gratuitamente para a população.



Os livros são provenientes de doações recebidas pela Fenig e passam por um processo de higienização, etiquetagem e embalagem antes de serem disponibilizados ao público. Os visitantes poderão escolher exemplares para levar para casa e, após a leitura, são incentivados a devolvê-los em uma das caixas de coleta da Fundação espalhadas pela cidade, permitindo que outras pessoas também tenham acesso às obras. Os endereços estão disponíveis em



“Ler ao ar livre é uma oportunidade de unir cultura, lazer e bem-estar. A leitura contribui para a concentração, ajuda a aliviar o estresse e pode proporcionar uma sensação de tranquilidade, especialmente quando praticada ao ar livre. Com o 'Livros para Voar', queremos aproximar cada vez mais a população dos livros e incentivar esse hábito em diferentes espaços da cidade”, afirma o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.



Além de escolher livros gratuitamente, quem tiver exemplares em bom estado e quiser contribuir com a iniciativa também poderá levá-los para doação durante o evento. Os exemplares devem ser entregues no estande Livros Para Voar, onde serão recebidos pela equipe da Fenig. A proposta é estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso aos livros e incentivar a circulação de conhecimento no município.



Trânsito terá alterações

A Arena de Lazer Light está de volta neste domingo (11), em Nova Iguaçu, com uma programação gratuita de lazer, cultura e entretenimento para toda a família. Criado pela Prefeitura, em parceria com a Light, o espaço funcionará novamente na Via Light , no Centro, das 6h às 14h, com atividades para todos os públicos, especialmente mulheres e crianças. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, arena gamer e personagens vivos, como a Patrulha Canina, além de personagens circenses.A iniciativa transforma temporariamente o trecho da Via Light entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares em uma área de convivência, incentivando a ocupação dos espaços públicos pela população. Na primeira edição, realizada no dia 27 de setembro, centenas de crianças, jovens e adultos aproveitaram o domingo ao ar livre.“Queremos que a população tenha cada vez mais oportunidades de aproveitar os espaços públicos da cidade com segurança, diversão e qualidade de vida. A Arena de Lazer Light reúne atividades para toda a família e mostra como parcerias podem contribuir para oferecer opções gratuitas de lazer e convivência aos iguaçuanos”, afirmou o prefeito Dudu Reina.A segunda edição da Arena de Lazer Light começa com a Corrida Elas Por Elas, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher e integrada às ações da Prefeitura referentes ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A concentração das participantes será às 6h40, com aquecimento às 7h30 e largada às 7h45. As interessadas em participar devem realizar a pré-inscrição por meio do formulário on-line, disponível em https://forms.gle/He22cGk3kCnGrPXh7 “A Corrida Elas Por Elas é um convite para que as mulheres reservem um momento para cuidar da própria saúde e do bem-estar. Queremos reforçar a importância da atividade física, do autocuidado e da prevenção, aproveitando o Outubro Rosa para ampliar a conscientização e incentivar hábitos mais saudáveis”, destaca a vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, Dra. Roberta.A programação também contará com o projeto 'Livros para Voar', da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), que integra o Programa Municipal de Incentivo à Leitura. Uma tenda será montada no local com 250 exemplares, entre livros de diferentes gêneros literários e gibis, disponíveis gratuitamente para a população.Os livros são provenientes de doações recebidas pela Fenig e passam por um processo de higienização, etiquetagem e embalagem antes de serem disponibilizados ao público. Os visitantes poderão escolher exemplares para levar para casa e, após a leitura, são incentivados a devolvê-los em uma das caixas de coleta da Fundação espalhadas pela cidade, permitindo que outras pessoas também tenham acesso às obras. Os endereços estão disponíveis em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/leitura “Ler ao ar livre é uma oportunidade de unir cultura, lazer e bem-estar. A leitura contribui para a concentração, ajuda a aliviar o estresse e pode proporcionar uma sensação de tranquilidade, especialmente quando praticada ao ar livre. Com o 'Livros para Voar', queremos aproximar cada vez mais a população dos livros e incentivar esse hábito em diferentes espaços da cidade”, afirma o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.Além de escolher livros gratuitamente, quem tiver exemplares em bom estado e quiser contribuir com a iniciativa também poderá levá-los para doação durante o evento. Os exemplares devem ser entregues no estande Livros Para Voar, onde serão recebidos pela equipe da Fenig. A proposta é estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso aos livros e incentivar a circulação de conhecimento no município.

Para a realização da segunda edição da Arena de Lazer Light, a montagem da estrutura começa às 20h de sábado (10), e a interdição da Via Light está prevista para as 2h de domingo (11). O bloqueio ocorrerá no trecho entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares, no Centro, na pista no sentido Centro.



Durante o evento, os motoristas que estiverem na Via Light, no sentido Centro, ou na Rua Professor Paris não poderão acessar o trecho interditado. Como alternativa, deverão seguir pela Rua Oscar Soares, virar à esquerda na Rua Antônio Rabelo Guimarães e, ao final, novamente à esquerda, para retornar à Via Light após a área de lazer.



A Prefeitura recomenda que os participantes priorizem o transporte público para chegar ao local e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e às mudanças no trânsito durante o período de interdição.