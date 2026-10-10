As participantes puderam doar mechas com mais de 15 centímetros para a confecção de perucas que serão destinadas às mulheres em vulnerabilidade - Divulgação

As participantes puderam doar mechas com mais de 15 centímetros para a confecção de perucas que serão destinadas às mulheres em vulnerabilidadeDivulgação

Publicado 10/10/2026 07:49

Cuidado e autoestima marcaram a ação do projeto ‘Entre Nós’, realizada nesta sexta-feira (9), na Praça CEU, no bairro Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a iniciativa integrou a programação do Outubro Rosa, com serviços gratuitos e atividades de autocuidado.



As atividades incluíram maquiagem, design de sobrancelhas, corte solidário e oficina de crochê. Também foram oferecidas atualização do Cadastro Único e orientações sobre benefícios sociais, direitos e isenção na emissão de certidões. As participantes puderam doar mechas com mais de 15 centímetros para a confecção de perucas que serão destinadas às mulheres que enfrentam o câncer de mama e outras doenças que provocam queda capilar.



Moradora da região, Viviane Batista do Nascimento, de 49 anos, procurou a equipe de assistência social para receber informações sobre aposentadoria por invalidez. Ela aproveitou a oportunidade para praticar uma boa ação ao participar do corte solidário, doando 15 centímetros de seu cabelo preto e cacheado.



“É muito gratificante, porque a gente ajuda com a autoestima da pessoa que está precisando daquele cabelo”, disse Viviane.



Eliana Batista, de 72 anos, aproveitou a oportunidade para fazer maquiagem e participar das atividades. Para ela, eventos como este ajudam as mulheres a cuidar de si e a ter acesso a informações importantes. “Eu acho muito importante porque muitas pessoas não têm oportunidade de tomar conhecimento de certas coisas boas. A mulher tem que se valorizar mais, tem que se conscientizar mais”, afirmou.

Acolhimento social



Segundo o técnico de referência do ‘Entre Nós’, David Núpcias, o projeto busca o acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente daquelas que enfrentam doenças como alopecia, lúpus e câncer de mama. “Dentro do ‘Entre Nós’, temos a produção de perucas, de turbantes e também almofadinhas de alpiste para serem colocadas no lugar da mama”, explicou.



O projeto continuará com atividades em diferentes bairros de Nova Iguaçu ao longo de todo o mês de outubro. No dia 14, a programação será realizada na Praça de Vila de Cava, das 9h às 12h, com ações de cuidado, acolhimento e valorização da autoestima.